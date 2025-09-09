DÜNÝÄ
1 minut okamak
Gresiýada ýet titredi
Gresiýanyň kenarýaka şäherçesi Nea Styrada ýer titremesi boldy. Ýer titremesinde adam pidasynyň çekilip çekilmändigi hakynda heniz hiç hili maglumat berilmedi.
Gresiýada ýet titredi
September 9, 2025

Gresiýanyň Euboea adasynda 5,2 bal ululygynda ýer titremesi boldy. Ýer titremesi paýtagt Afinda hem duýuldy.

Afini Milli Geodinamika institutynyň sişenbe güni ir ertir beren beýannamasyna görä, ýerli wagt bilen 00.30-da, halkara wagt boýunça 21.30-da paýtagt Afininiň 45 kilometr demirgazyk gündogarynda ýer titremesi boldy.

Afini Milli Geodinamika instituty,  ýer titremesiniň merkezi bolan kenarýaka şäherçesi Nea Styranyň Gresiýanyň iň uly ikinji adasy bolan Euboeanyň günorta günbatarynda ýerleşýändigini mälim etdi.

Ilkinji kesgitlemelere görä, ýer titremesinde adam pidasy çekilmedi.

Maraton şäheriniň häkimi Stergios Tsirkas, ERT teleýaýlymyna beren beýannamasynda, ýer titremesini “örän güýçli” diýip häsiýetlendirdi.

Ýer titremeleriniň ýygy-ýygyndan duş gelýän sebiti

Maý aýynda Krit adasynda 6,1 bal ululygynda güýçli ýer titremesi bolupdy.

Ýer titremesi Afinidan Müsüre çenli birnäçe ýurtda duýuldy.

Maslahat berilýär

Ýanwar we fewral aýlarynda bolsa, Egeý deňizinde Gresiýanyň syýahatçylyk merkezi hasaplanylýan Santorini adasynda ýer titremesi boldy.

Müňlerçe kiçi ýer sarsgyny sebäpli müňlerçe adam adany terk edipdi, emma soň yzyna dolandylar.

Ortaýer deňiziniň günorta gündgarynda birnäçe ýarygyň ugrunda ýerleşýän Gresiýa, ýygy-ýygydan ýer titremelerine sezewar bolýar.

2020-njy ýylda Egeý deňzindäki Sisam adasynda bolan 7 bal ululygynda ýer tiremesi sebäpli Sisamda 2, İzmirde bolsa 100-den gowrak adam ýogalypdy.

 

 

 

ÇEŞME:TRT Global
Öwren
TRT Balkan iki baýraga mynasyp boldy
ABŞ we Hytaýyň daşary işler ministrleri Malaýziýada ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşuşarlar
Aýasofýa metjidiniň bäşinji ýyly
Erdogan “Russiýa-Ukraina söweşi bes edilmeli”diýdi
Burhanettin Duran Kommunikasiýalar edarasynyň başlyklygyna belledi
Russiýanyň Ukraina guran hüjümlerinde 2 adam ýogaldy, ABŞ Ukraina ýarag kömegini bermäge dowam eder
Pakistan Türkiýe bilen edýän gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär
Ýewropada aşa yssy howa tolkuny sebäpli 2300 adam ýogaldy
Türkiýe bilen Yrak serhetleriň howpsuzlygy meselesi hakynda pikir alyşdy
Kiýew: Russiýa Ukraina garşy “iň uly howa hüjümini” amala aşyrdy
Saud Arabystanynyň Şazadasy Eýranyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy
Rubio: Azerbaýjan-Ermenistan parahatçylyk ylalaşygy ýakyn wagtda baglaşylar diýip umyt edýärin
Ysraýyl Gaza zolagyny "birnäçe wagt" dolandyryp biljekdigini aýdýar
ABŞ Ukraina has köp Patriot howa goranyş ulgamlaryny berer
Germaniýa: Hytaý Gyzyl deňiziň çäklerinde uçan uçarymyzy lazer bilen nyşana aldy
TRT Global barada gysgaça syn. Pikirleriňizi ýazyň!
Contact us