Owganystanyň paýtagty Kabulyň golaýynda elhenç awtobus heläkçiligi başdan geçirildi
Resmileriň habar bermegine görä, Kabuldaky Arghandi çatrygynda ýolagçy awtobusynyň agdarylmagy netijesinde azyndan 25 adam ýogaldy, 27 adam ýaralandy.
28 Agosti 2025

Ýerli resmileriň çarşenbe güni beren habaryna görä paýtagt Kabulyň golaýynda ýolagçy awtobusynyň agdarylmagy netijesinde azyndan 25 adam ýogaldy, 27 adam ýaralandy.

Tolo News habarlar gullugynyň habaryna görä, Içeri işler ministrliginiň metbugat sekretary Abdul Mateen Kani bu wakanyň sişenbe güni gije Kabuldaky Arghandi çatrygynyň golaýynda bolandygyny aýtdy.

Kani awtobusyň sürüjiniň biperwaýlygy sebäpli ýoldan sowlandygyny we agdarylandygyny aýtdy.

"Talibanyň" baş metbugat sekretary Zabihullah Mujahid Anadolu habarlar gullugyna bu hadysada ýogalanlaryň we ýaralananlaryň umumy sanynyň 44 adama ýetendigini aýtdy.

Geçen hepde Eýrandan gaýdyp gelýän we düzüminde migrantlar bolan awtobusyň Hyrat welaýatynyň Hyrat-Yslam Kale awtoulag ýolunda ýük maşyny we motosikl bilen çaknyşyp, ot almagy netijesinde jemi 79 adam ýogalypdy.

