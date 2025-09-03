DÜNÝÄ
ÝUNIFIL: Ysraýylyň dronlary BMG-niň Liwandaky gullukçylarynyň golaýyna granat taşlady
ÝUNIFIL: "Bu hüjüm, geçen noýabr aýynda gazanylan söweşi bes etmek hakyndaky ylalaşykdan bäri ÝUNIFIL-iň işgärlerine we emläklerine guralan iň agyr hüjümleriň biridir" diýip, habar berdi.
BMG-niň Liwandaky wagtlaýyn güýçleri (ÝUNIFIL) Ysraýylyň dronlarynyň sişenbe güni irden BMG-niň wekilhanasynyň ýerleşýän ýerine barýan ýollary arassalaýan parahatçylygy goraýjylaryň golaýyna dört sany granat taşlandygyny habar berdi.

ÝUNIFIL çarşenbe güni beren beýanatynda: “Bu, geçen noýabr aýynda atyşygyň bes edilmegi hakyndaky ylalaşykdan bäri ÝUNIFIL-iň işgärlerine we emläklerine edilen iň agyr hüjümleriň biri” diýip,  mälim etdi.

Granatlardan biri ÝUNIFIL-iň işgärlerinden we ulaglaryndan bary-ýogy 20 metr aralykda, galan üçüsi bolsa takmynan 100 metr aralykda ýaryldy.

Maslahat berilýär

Geçen hepde Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşi Liwandaky parahatçylyk  missiýasynyň möhletini 2026-njy ýylyň ahyryna çenli uzaltmak hakyndaky karary biragyzdan kabul etdi. Şol möhlet gutarandan soň, bellenen tertipde howpsuz çekilmek we missiýany tamamlaýyş işleri başlar.

1978-nji ýylda döredilen ÝUNIFIL Liwanyň Ysraýyl bilen bolan günorta serhedini gözegçilik edýä.

