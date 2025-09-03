BMG-niň Liwandaky wagtlaýyn güýçleri (ÝUNIFIL) Ysraýylyň dronlarynyň sişenbe güni irden BMG-niň wekilhanasynyň ýerleşýän ýerine barýan ýollary arassalaýan parahatçylygy goraýjylaryň golaýyna dört sany granat taşlandygyny habar berdi.
ÝUNIFIL çarşenbe güni beren beýanatynda: “Bu, geçen noýabr aýynda atyşygyň bes edilmegi hakyndaky ylalaşykdan bäri ÝUNIFIL-iň işgärlerine we emläklerine edilen iň agyr hüjümleriň biri” diýip, mälim etdi.
Granatlardan biri ÝUNIFIL-iň işgärlerinden we ulaglaryndan bary-ýogy 20 metr aralykda, galan üçüsi bolsa takmynan 100 metr aralykda ýaryldy.
Geçen hepde Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşi Liwandaky parahatçylyk missiýasynyň möhletini 2026-njy ýylyň ahyryna çenli uzaltmak hakyndaky karary biragyzdan kabul etdi. Şol möhlet gutarandan soň, bellenen tertipde howpsuz çekilmek we missiýany tamamlaýyş işleri başlar.
1978-nji ýylda döredilen ÝUNIFIL Liwanyň Ysraýyl bilen bolan günorta serhedini gözegçilik edýä.