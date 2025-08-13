Ysraýylyň Premýer-ministri Binýamin Netanýahu, Palestin döwleti üçin göz öňünde tutulýan ýerler bilen birlikde şu günki İordaniýanyň we Müsüriň käbir sebitlerini hem öz içine alýan “Beýik Ysraýyl” meýilnamasyna goldaw berýändigini nygtady we meýilnamany “nesiller boýy dowam etjek taryhy we ruhy maksat” hökmünde häsiýetlendirdi.
Netanýahu, Ysraýylyň İ24 Nýus kanalyna beren beýannamasynda, hökümetiniň Gazanyň çar tarapynda hüjümlerini güýçlendirmek üçin taýarlyk görýän günlerinde “Bu ýere gelmegi arzuw eden nesiller bardy, bizden soň geljek nesiller hem bolar” diýdi.
“Beýik Ysraýyl” (Eretz Ýisrael HaShlema) adalgasy, 1967-nji ýyldaky Arap-Ysraýyl söweşinden bäri Ysraýylyň basyp alyşlygy astynda bolan Iýerusalimiň gündogary, Günbatar Şeria, Gaza, Müsüriň Sina ýarymadasy we Siriýanyň Golan depeleri üçin ulanylýar.
Netanýahunyň Likud partiýasynyň öňbaşçylaryndan Zeew Žabotinskýi ýaly irki döwrüň sionistleri, bu adalgany şu günki İordaniýanyň bir bölegini hem öz içine aljak görnüşde giňeldipdi.
“Beýik Ysraýyl” adalgasy, Likudyň syýasy däpleriniň özenini emele getirýän sionizmiň bir bölegi bolup durýar.
Netanýahu birnäçe gezek Palestin döwletiniň gurulmagyna garşy çykypdy we tankytçylar onuň hökümetiniň bikanun ilatly ýerleriň giňeldilmegi syýasatyny durmuşa geçirmek üçin amatly şert döredýändigini nygtaýar.
Käbir analitikler Gazada dowam edýän genosidi şol meýilnamanyň depginini güýçlendirmek synanşygy hökmünde görýär. Tankytlarda hökümetiň çemeleşmesi “maksimum ýer, minumum araplar” hökmünde häsiýetlendirilýär.
Palestinlileriň zor bilen göçürilmegi
Netanýahu sişenbe güni, harby goşunyň giň gerimli hüjümler üçin taýarlyk görýän döwründe, palestinlileriň gabaw astyndaky Gazadan çykmagyna rugsat berjekdiklerini mälim etdi.
Netanýahu “İlkinji nobatda söweş zolaklaryndan we umuman sebitden gitmek isleýänlere mümkinçilik berler. Çaknyşyk şertlerinde Gazadan gitmek isleýänlere rugsat berler” diýdi.
Gazadaky Saglygy goraýyş ministrligi 2023-nji ýylyň oktýabr aýyndan bäri dowam edýän hüjümlerde Ysraýyl tarapyndan öldürlen palestinlileriň sanynyň 61 müň 600 adama golaýlandygyny mälim etdi.