Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Ofisi Gazada ynsanperwer kömek gözleýän azyndan 1760 palestinalynyň maý aýynyň ahyryndan bäri ölendigini we şol görkezijiniň awgust aýynyň başynda çap edilen öňki görkezijiden birnäçe ýüz adam köpdügini aýtdy.
BMG ofisi beren beýanatynda: "27-nji maýdan başlap we 13-nji awgustdan bäri azyndan 1760 palestinalynyň ölendigini hasaba aldyk; olaryň 994-si GHF (Gaza ynsanperwer kömek gaznasy) sebitlerinde we 766 adam ulag kerweniniň ugrunda öldürildi. Bu ölümleriň köpüsini Ysraýylyň harby güýçleri amala aşyrdy" diýdi.
1-nji awgustda bu görkeziji 1373 diýip aýan edilipdi.
Kömek nokatlary däl, ölüm duzaklary
Gazanyň raýat goranmak guramasy anna güni Ysraýylyň hüjümleriniň netijesinde azyndan 38 adamyň ölendigini, şolaryň 12-siniň ynsanperwer kömegine garaşýarka ölendigini habar berdi.
Ysraýyl goşuny öz harby birikmeleriniň "Hamasyň harby mümkinçiliklerini ýok etmek" üçin işleýändigini we "asuda ilat pidalaryny azaltmak üçin çäreleri görýändigini" aýtdy.
Çarşenbe güni Ysraýylyň Baş ştabynyň başlygy Gazada "Hamasy ýeňmek" we "galan ýesirleri azat etmek" üçin Gazada täze gury ýer operasiýa meýilnamasynyň tassyklanandygyny habar berdi.
Şol hüjümlerde, iň gür ilatly ýerler bolan Gazadaky we onuň töweregindäki bosgun düşelgeleriniň nyşana alynmagyna garaşylýar.
Ysraýyl hökümetiniň genosidi giňeltmek baradaky meýilnamalary halkara derejedäki tankytlara we içerki nägilelige sebäp boldy.