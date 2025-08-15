Gözleg we halas ediş toparlary, anna güni ir ertir Pakistanyň demirgazyk günbataryna gelen sil sebäpli azyndan 15 adamyň ýogalandygyny, 17 adamyň ýitendigini mälim etdi.
Rescue 1122 gullugy, aşa köp ýagýan ýagyşlar sebäpli Bažur etrabynyň Tehsil Salarzai etrapçasynda birnäçe öýüň suwyň aşagynda galandygyny habar berdi.
Sebitde aşa köp ýagýan ýagyşlar bilen gelen sil sebäpli 8 adamyň ýogalandygy, 17 adamyň ýitendigi bellenildi.
Rescue1122 gullugynyň ýolbaşçysy Amžid Khan, “Ýaralananlar hassahanada bejergi astyna alyndy, ýiten adamlaryň tapylmagy üçin gözleg we halas ediş işleri dowam edýär” diýdi.
Aşakky Dir etrabynyň Sori Paw etrapçasynda aşa köp ýagýan ýagyşlar bir öýüň üçeginiň çökmegine sebäp boldy, wakada azyndan 5 adam ýogaldy, 1 adam hem ýaralandy.
Haýber Pahtunhwa sebitiniň Mansehra etrabynda bir ulagyň suwyň aşagynda galmagy sebäpli 2 adam ýogaldy, 1 adam hem ýaralandy.
Ýurtda 26-njy iýundan bäri dowam edýän muson ýagyşlary sebäpli ýogalanlaryň sany 328 adama ýetdi.
Milli apatlara garşy göreş gullugy muson ýagyşlary sebäpli 740 adamyň hem ýaralanandygyny mälim etdi.
Iýun aýynda başlaýan we sentýabr aýyna çenli dowam edýän muson ýagyşlary Pakistan bilen birlikde Günorta Aziýa ýurtlaryna uly zeper ýetirýär.