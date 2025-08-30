DÜNÝÄ
2 minut okamak
Ysraýylyň hüjümleriniň güýçlenmegi bilen palestinalylaryň Gazadan köpçülikleýin göçüşleri başlady
Ysraýylyň howa hüjümleriniň, artilleriýa hüjümleriniň we partlaýjy ýüklenen robotlar bilen hüjümleriniň gerimini giňeltmegi bilen birlikde sebitdäki palestinalylar köpçülikleýin ýagdaýda göçmäge mejbur galýarlar.
Ysraýylyň hüjümleriniň güýçlenmegi bilen palestinalylaryň Gazadan köpçülikleýin göçüşleri başlady
Gazanyň demirgazyk böleginde Ysrail tarapyndan guralan güýçli hüjümler sebäpli palestinalylar öýlerinden gaçyp, Reşid ýoly arkaly Gazanyň merkezi bölegine tarap gidýärler. / AA
30 أغسطس 2025

Palestinalylar Gaza şäheriniň demirgazyk-gündogaryndan köpçülikleýin göçürilmäge başlandy. Ysraýylyň harby güýçleri demirgazykdan we günortadan hüjümlerini güýçlendirýärler, etraplary howa hüjümleri, artilleriýa ody we partlaýjy ýüklenen robotlar bilen bombalaýarlar.

Palestinaly howpsuzlyk habar çeşmesi Anadoly habarlar gullugyna beren maglumatynda, Gaza şäheriniň gündogar etraplarynda ýagdaýlaryň gyrgynçylyk derejesiniň örän ýokary bolmagy sebäpli "örän çalt erbetleşýändigini" aýtdy.

Şol bir çeşme Ysraýyl goşunynyň günorta we demirgazyk-gündogar sebitlerinde weýrançylygyny artdyrandygyny aýtdy. Anadoly habarlar gullugynyň habarçysy ýaşaýjylaryň Gaza şäheriniň günbataryna ýa-da günortasyna gaçýandyklaryny habar berdi.

Gazanyň günortasyndaky al-Sabra etrapçasynada bombaly hüjümleriň guralýandygy aýan edildi.

Maslahat berilýär

Ysraýyl anna güni Gaza şäherini "howply söweş zolagy" diýip yglan etdi we genosid başlanyndan bäri iň agyr bomba hüjümlerinden birini amala aşyrdy. Hüjümler howadan, gury ýerden we deňizden şol bir wagtyň özünde amala aşyrylýar.

Palestinanyň ýaşaýyş sebitiniň iň uly şäher merkezi bolan Gaza şäherinde bir milliona golaý palestinaly henizem kyn ýagdaýda.

Bu hüjümler, şu aýyň başynda tassyklanan we Gaza şäherinden başlap, Gaza zolagyny ýuwaş-ýuwaşdan täzeden basyp almak meýilnamasynyň bir bölegi hökmünde amala aşyrylýar. Meýilnamanyň Gaza şäherindan başlanmagy göz öňünde tutulýar. Bu şäher sebitiň ilatynyň takmynan ýarysynyň ýaşaýan ýeri bolup durýar.

BMG-niň Palestinaly bosgunlar boýunça agentligi (UNRWA) bu kampaniýanyň bir million adamyň öýlerini ýene-de terk etmegine sebäp bolup biljekdigi barada duýduryş berdi.

Öwren
TRT Balkan iki baýraga mynasyp boldy
ABŞ we Hytaýyň daşary işler ministrleri Malaýziýada ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşuşarlar
Aýasofýa metjidiniň bäşinji ýyly
Erdogan “Russiýa-Ukraina söweşi bes edilmeli”diýdi
Burhanettin Duran Kommunikasiýalar edarasynyň başlyklygyna belledi
Russiýanyň Ukraina guran hüjümlerinde 2 adam ýogaldy, ABŞ Ukraina ýarag kömegini bermäge dowam eder
Pakistan Türkiýe bilen edýän gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär
Ýewropada aşa yssy howa tolkuny sebäpli 2300 adam ýogaldy
Türkiýe bilen Yrak serhetleriň howpsuzlygy meselesi hakynda pikir alyşdy
Kiýew: Russiýa Ukraina garşy “iň uly howa hüjümini” amala aşyrdy
Saud Arabystanynyň Şazadasy Eýranyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy
Rubio: Azerbaýjan-Ermenistan parahatçylyk ylalaşygy ýakyn wagtda baglaşylar diýip umyt edýärin
Ysraýyl Gaza zolagyny "birnäçe wagt" dolandyryp biljekdigini aýdýar
ABŞ Ukraina has köp Patriot howa goranyş ulgamlaryny berer
Germaniýa: Hytaý Gyzyl deňiziň çäklerinde uçan uçarymyzy lazer bilen nyşana aldy
TRT Global barada gysgaça syn. Pikirleriňizi ýazyň!
Contact us