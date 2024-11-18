Singapurnıñ iq’tisadi moğcizası häm uñışları
DÖNYA
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Singapurnıñ iq’tisadi moğcizası häm uñışlarıAwır xäldäge port şähärennän global’ iq’tisadi köç üzägenä äwerelüe nigezdä “iq’tisadi moğciza” dip atalğan Singapurnıñ bu uñışı zur külämdä strategik xökümät säyäsätläre, sıyfatlı êşçe köçe häm iq’tisadi törleländerü arqasında buldı. Bu uñış xikäyäse totrqılı üseştä êffektiv idarä itüneñ, êş dön’yası belän üzara bäyläneşneñ häm watandaşlar qatnaşuınıñ möhim rolenä basım yasıy.
18 Ноябрь 2024

Singapurnıñ iq’tisadi moğcizası

Singapurnıñ täêsirle iq’tisadi üzgäreşe küp küzätüçelär tarafınnan “iq’tisadi moğciza” dip atala. Singapur 1965 nçe yılda bäysezlek alğannan soñ port şähärennän dön’yanıñ iñ bay häm köndäş iq’tisadlarınnan bersenä äwerelä. Bu ğacäyep uñış xikäyäse strategik xökümät säyäsätläreneñ, iskitkeç garmoniya säläteneñ häm iq’tisadi üseştäge qatğıylıqnıñ berläşü näticäse.


 Xökümätneñ êş öçen uñaylı moxit buldıru säyäsätläre

Xökümätneñ pragmatik totışınıñ iñ zur üzençälege – êş öçen uñaylı moxit buldıruğa basım yasawı, çönki ul monıñ belän  cirle häm çit il investorlarnı êşkä cilkenderde. Küpmillätle  şirkätlärne cälep itü öçen möhim säyäsätlär bilgelände  häm bu maqsatqa turı kiterep zur asqorma investiśiyäläre kertelde. Açıq normativ qısa belän bergä irekle säwdä kileşüläre tözelü belän Singapur üzen äydäp baruçı global’ säwdä üzägenä äwerelderde.


Êşçe köçen üsterü

Başqa adımnar belän berrättän Singapurnıñ êşçe köçen üsterüe  iq’tisadi üseşeneñ  möhim êlementı buldı.  Xökümätneñ mäğarifqa bäylelege, tuğrılığı tiz üzgärüçän iq’tisadi moxittä  êşçe köçeneñ uñışı öçen kiräkle künekmälär belän täêmin itelüen tormışqa aşırdı. Hönäri uqıtu programmaları häm şäxsi tarmaq belän xezmättäşlek yaña barlıqqa kilgän tarmaqlar öçen êşçelärne êffektiv räweştä äzerläde häm innovaśiyälär belän üseş öçen nigez äzerläde.

 

Strategik iq’tisadi törlelek

 Singapur strategik yaqtan iq’isadın uñışlı räwetä törleländerde häm iğ’tibarnı citeşterü kebek tradiśion tarmaqlardan mäğ’lümat texnologiyälärenä, biotexnologiyälär häm finans kebek üsä baruçı tarmaqlarğa yünältte. Bu törlelek iq’tisadnı totrıqlılandırıp qına qalmadı, şul uq waqıtta globa’läşkän dön’yada kiläçäktäge awırlıqlarnı ciñü säläte dä birde.

 

Näticä: êffektiv idarä modele


Näticä yasap şunı äytergä kiräk: Singapurnı iq’tisadi uñışqa alıp barğan yul – êffektiv idärä itüneñ häm grajdannarınıñ aktiv qatnaşu möhimlegeneñ dälile. Xökümät biznes belän êş köçe arasında xezmättäşlek, dinamik iq’tisad buldırdı häm Singapurnı şundıy uq üseşkä ireşergä omtılğan başqa illär öçen ürnäkkä äwerelderde.

 

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