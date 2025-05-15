Törkiyäneñ strategik produkśiyäse kinderne çäçü häm citeşterü artaTörkiyäneñ strategik produkśiyäse kinderne çäçü häm citeşterü arta
Älege üsemlek tekstil’, avtomobil’ häm farmaśevtika tarmaqlarında kiñ qullanıla häm anıñ yuğarı cepselle, psixotrop matdäse tübän däräcädä bulğan yaña törlären tabu öçen törle proyektlar başqarıla.Älege üsemlek tekstil’, avtomobil’ häm farmaśevtika tarmaqlarında kiñ qullanıla häm anıñ yuğarı cepselle, psixotrop matdäse tübän däräcädä bulğan yaña törlären tabu öçen törle proyektlar başqarıla.
Qıtay, Kön’yaq Koreya häm Yaponiya Trampnıñ tarifları külägäsendä irekle säwdäne nığıtu qararı qıldıQıtay, Kön’yaq Koreya häm Yaponiya Trampnıñ tarifları külägäsendä irekle säwdäne nığıtu qararı qıldı
Kön’yaq Koreya sänäğat’ ministrı üzeneñ belderüendä global’ qıyınlıqlarğa berdäm cawap birelüe kiräklegen assızıqladıçKön’yaq Koreya sänäğat’ ministrı üzeneñ belderüendä global’ qıyınlıqlarğa berdäm cawap birelüe kiräklegen assızıqladıç
Nepal häm Qıtay “Quşaq häm yul” planınıñ qısa kileşüen imzaladıNepal häm Qıtay “Quşaq häm yul” planınıñ qısa kileşüen imzaladı
Katmandu häm Pekin 2017nçe yılda Qıtay däwlät başlığı Si Śzin’pinnıñ “Quşaq häm yul” iniśiativasına qağılışlı täwge kileşüne imzalağan ide.Katmandu häm Pekin 2017nçe yılda Qıtay däwlät başlığı Si Śzin’pinnıñ “Quşaq häm yul” iniśiativasına qağılışlı täwge kileşüne imzalağan ide.
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
Bloknıñ yana äğ’za däwlätlärne dä üzenä alaçaq räweştä tiz arada kiñäyüe AQŞ liderlığındağı Könbatış illäreneñ global’ säyäsät häm êş dön’yasındağı gegemoniyäsen özü belän yanıy.Bloknıñ yana äğ’za däwlätlärne dä üzenä alaçaq räweştä tiz arada kiñäyüe AQŞ liderlığındağı Könbatış illäreneñ global’ säyäsät häm êş dön’yasındağı gegemoniyäsen özü belän yanıy.
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Awrupanıñ iñ zur iq’tisadı küp tarmaqlarda awırlıqlarğa duçar bulğanğa kürä, moñarçı kürelmägän basım astında. Ul üzgärüçän dön’yağa yaraqlaşıp, global’ urının saqlap qala alırmı?Awrupanıñ iñ zur iq’tisadı küp tarmaqlarda awırlıqlarğa duçar bulğanğa kürä, moñarçı kürelmägän basım astında. Ul üzgärüçän dön’yağa yaraqlaşıp, global’ urının saqlap qala alırmı?