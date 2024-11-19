"TikTok" texnologiyäsen närsä üzençälekle itä?
DÖNYA
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"TikTok" texnologiyäsen närsä üzençälekle itä?Akademiklar häm şirkätneñ êlekkege xezmätkärläre äytüençä, “TikTok”nıñ global’ uñışı barı algoritmnarğa ğına tügel, qısqa video formatı belän êşläwenä bäyle.
19 Ноябрь 2024

“TikTok”nıñ sez üzegez añışqançı uq närsä qarıysığız kilüen niçek şulay tögäl belüenä berqayçan da ğacäplänmädegezme? Ul sezneñ uylarığıznı uqıy sıman, äyeme? Borçılmağız, sez genä andıy xäldä tügel.

Äydägez, “TikTok”nıñ serenä töşenik.

“TikTok”nıñ üzenä tarta torğan video ağımınıñ sere anıñ algoritmında yata. Anı sezne gel qızıqsındırıp toru öçen närsä kürsätergä kiräklegen xäl itüçe aqıllı yärdämçe itep küz aldına kiteregez.

“TikTok” barlıqqa kilgänçe, härkem sośial’ çeltärlärdäge uñışnıñ açqıçı duslarnı yazdıru dip uylıy ide. “TikTok” başqa yul sayladı. Sezneñ duslarığız kem ikänen qaraw urınına, ul sezgä närsä oşawına iğ’tibar itä. Här layk, kommentariy yäki urtaqlaşu “TikTok”ka sezgä närsä oşawın äytep birä. Annarı ul sezgä şuña oxşaş närsälärne kübräk täq’dim itä.

Belgeçlär äytüençä, “TikTok”nıñ genial’lege anıñ qısqa videolarında.

“YouTube” sezneñ turında qısqa videolardan öyränsä, “TikTok” sez qarağan här sekundtan mäğ’lümat ala. Bu aña sezgä närsä oşawın tiz añlarğa häm zäwığığızğa daimi yaraqlaşırğa mömkinlek birä.

Alğa taba tağın da qızıqlıraq bula. “TikTok” xätta kön däwamında sezneñ östenlekläregezdäge keçkenä üzgäreşlärne dä küzätä. Äytik, sez irtän käxwä êçkändä yäki yoqlarğa yatar aldınnan quşımtanı qaraştırasız ikän, ul näq’ şul waqıtta sezgä närsä kürsätergä ikänen tögäl belä.  

“TikTok” aqıllı telefonnar öçen maxsus êşlängän ide, bu aña zur östenlek birde. Başqa quşımtalar sanaqlardan telefonnarğa yaraqlaşırğa tiyeş bulsa, “TikTok” başınnan birle äzer ide.

Dinamik Platforma

“TikTok” tağın da alğa bara. Qayçaq ul sezgä yaña qızıqsınular açu öçen maxsus räweştä başqa närsälär kürsätä. Bu “TikTok”ka sezneñ turında tağın da kübräk belergä yärdäm itä.  

Algoritm “TikTok” öçen şulqadär möhim, kompaniyä anı satqançı, quşımtanı yabunı östen kürer ide. Qıtay anı saqlaw öçen, xätta, maxsus qanunnar qabul itte.

Şunısı da qızıqlı, “TikTok” üzeneñ algoritmın Qıtay versiyäse “Douyin” yärdämendä kamilläşterde. Alar arzan êşçe köçe qullanıp, êçtälekne qul belän bilgelädelär. Bu “TikTok”ka Könbatış köndäşlärenä qarağanda zur östenlek birde.

Şuña kürä, “TikTok”ta kiläçäktä maxsus sezneñ öçen êşlängän kebek toyılğan video kürgändä, belep torığız - ul, çınnan da, küpmeder mäğ’nädä, sezneñ öçen êşlängän.

ÇIĞANAQ:TRT Tatar
Öyrän
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