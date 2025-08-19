据《金融时报》报道，乌克兰提出了一项计划，计划购买价值1000亿美元的美国武器，并由欧洲盟友提供资金支持，以此作为与俄罗斯达成和平协议后获得美国安全保障的一部分。

根据该报引用的一份分享给盟友的文件，这项提议还包括与美国合作伙伴达成一项价值500亿美元的无人机生产协议。

这一计划在乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基与美国总统唐纳德·特朗普在白宫会面前被传阅。

基辅的提议旨在迎合特朗普对美国工业经济利益的重视。

当被问及未来的援助时，特朗普对记者表示：“我们不是在给予任何东西，我们是在出售武器。”

文件强调，“持久的和平不应建立在对（俄罗斯总统弗拉基米尔）普京的让步和免费赠予之上，而应建立在一个强有力的安全框架之上，以防止未来的侵略。”

乌克兰拒绝了俄罗斯提出的以冻结前线换取从顿涅茨克和卢甘斯克部分地区撤军的提议，警告称此类让步可能会让莫斯科进一步深入乌克兰。