17 小时前
据《金融时报》报道，乌克兰提出了一项计划，计划购买价值1000亿美元的美国武器，并由欧洲盟友提供资金支持，以此作为与俄罗斯达成和平协议后获得美国安全保障的一部分。
根据该报引用的一份分享给盟友的文件，这项提议还包括与美国合作伙伴达成一项价值500亿美元的无人机生产协议。
这一计划在乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基与美国总统唐纳德·特朗普在白宫会面前被传阅。
基辅的提议旨在迎合特朗普对美国工业经济利益的重视。
当被问及未来的援助时，特朗普对记者表示：“我们不是在给予任何东西，我们是在出售武器。”
文件强调，“持久的和平不应建立在对（俄罗斯总统弗拉基米尔）普京的让步和免费赠予之上，而应建立在一个强有力的安全框架之上，以防止未来的侵略。”
乌克兰拒绝了俄罗斯提出的以冻结前线换取从顿涅茨克和卢甘斯克部分地区撤军的提议，警告称此类让步可能会让莫斯科进一步深入乌克兰。
德国总理弗里德里希·梅尔茨在华盛顿与泽连斯基和特朗普共同出席活动时表示，停火必须优先。
“我无法想象下一次会议会在没有停火的情况下举行，”他说，并呼吁对莫斯科施加更多压力。
乌克兰的文件还呼吁俄罗斯赔偿基辅的战争损失，可能通过在西方国家被冻结的3000亿美元俄罗斯资产来实现。
文件坚持认为，任何制裁的解除都应以莫斯科遵守和平协议为条件。
文件中还提到，俄罗斯媒体播放的嘲讽特朗普领导能力的画面被用作克里姆林宫对和平努力不认真态度的证据。
这些提议是在特朗普与普京在阿拉斯加举行峰会几天后提出的。美国总统在峰会上声称取得了“重大进展”，但也承认尚未达成结束冲突的协议。