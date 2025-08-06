2025年8月6日
美国总统唐纳德·特朗普表示，副总统JD·万斯可能是领导“让美国再次伟大”（MAGA）运动的“最有可能”继任者。
“嗯，我认为最有可能的是，公平地说，他是副总统，”特朗普在周二被问及是否会支持万斯作为该运动的继任者时说道。这一运动是特朗普在2016年和2024年总统竞选期间推广的。
“现在谈论这个显然还为时过早，但毫无疑问，他正在做得非常出色，目前他可能是最受青睐的人选，”他补充道。
特朗普还提到了其他可能在MAGA运动未来中发挥作用的共和党人物，包括他的国务卿马可·卢比奥。
“我认为马可也可能会以某种形式与JD合作，”他说。
周二早些时候，特朗普对CNBC表示他“可能不会”竞选第三个任期。他说：“我有有史以来最好的民调数据。”
根据美国宪法第22修正案，任何个人不得被选为总统超过两次。
万斯与卢比奥的背景
40岁的万斯曾是一名海军陆战队员，在特朗普政府中扮演了重要角色，担任关键外交官，并在国内外推广特朗普的内政和外交政策。
万斯出生于俄亥俄州，在从政之前曾是一名律师和风险投资家。
卢比奥，这位前佛罗里达州参议员，在集中关注处理棘手外交政策问题的政府中，成为了一个重要人物。
他是自亨利·基辛格以来第一位同时担任国务卿和国家安全顾问的人。
卢比奥出生于佛罗里达州迈阿密的古巴移民家庭，2010年当选为美国参议员。今年2月，他被确认担任第72任美国国务卿。