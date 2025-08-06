政治
3分钟阅读
特朗普称万斯最有可能成为 MAGA 运动的继承人
特朗普表示, 万斯正在做一份出色的工作, 他很可能会成为2028年共和党领导人的热门人选。
特朗普称万斯最有可能成为 MAGA 运动的继承人
Born in Ohio, Vance was also a lawyer and a venture capitalist before entering politics. / AP
2025年8月6日

美国总统唐纳德·特朗普表示，副总统JD·万斯可能是领导“让美国再次伟大”（MAGA）运动的“最有可能”继任者。

“嗯，我认为最有可能的是，公平地说，他是副总统，”特朗普在周二被问及是否会支持万斯作为该运动的继任者时说道。这一运动是特朗普在2016年和2024年总统竞选期间推广的。

“现在谈论这个显然还为时过早，但毫无疑问，他正在做得非常出色，目前他可能是最受青睐的人选，”他补充道。

特朗普还提到了其他可能在MAGA运动未来中发挥作用的共和党人物，包括他的国务卿马可·卢比奥。

“我认为马可也可能会以某种形式与JD合作，”他说。

周二早些时候，特朗普对CNBC表示他“可能不会”竞选第三个任期。他说：“我有有史以来最好的民调数据。”

根据美国宪法第22修正案，任何个人不得被选为总统超过两次。

推荐的

万斯与卢比奥的背景

40岁的万斯曾是一名海军陆战队员，在特朗普政府中扮演了重要角色，担任关键外交官，并在国内外推广特朗普的内政和外交政策。

万斯出生于俄亥俄州，在从政之前曾是一名律师和风险投资家。

卢比奥，这位前佛罗里达州参议员，在集中关注处理棘手外交政策问题的政府中，成为了一个重要人物。

他是自亨利·基辛格以来第一位同时担任国务卿和国家安全顾问的人。

卢比奥出生于佛罗里达州迈阿密的古巴移民家庭，2010年当选为美国参议员。今年2月，他被确认担任第72任美国国务卿。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us