美国总统唐纳德·特朗普表示，副总统JD·万斯可能是领导“让美国再次伟大”（MAGA）运动的“最有可能”继任者。

“嗯，我认为最有可能的是，公平地说，他是副总统，”特朗普在周二被问及是否会支持万斯作为该运动的继任者时说道。这一运动是特朗普在2016年和2024年总统竞选期间推广的。

“现在谈论这个显然还为时过早，但毫无疑问，他正在做得非常出色，目前他可能是最受青睐的人选，”他补充道。

特朗普还提到了其他可能在MAGA运动未来中发挥作用的共和党人物，包括他的国务卿马可·卢比奥。

“我认为马可也可能会以某种形式与JD合作，”他说。

周二早些时候，特朗普对CNBC表示他“可能不会”竞选第三个任期。他说：“我有有史以来最好的民调数据。”

根据美国宪法第22修正案，任何个人不得被选为总统超过两次。