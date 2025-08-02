哥伦比亚一名法官判处前总统阿尔瓦罗·乌里韦12年软禁，罪名是干预证人和程序欺诈。这是该国历史上首次有前国家元首被判刑。

现年73岁的乌里韦仍然是哥伦比亚政坛最具影响力的人物之一。他曾在2002年至2010年担任总统，期间主导了一场针对毒品贩运集团和左翼游击队的强硬军事行动，并得到了美国的支持。

乌里韦被判干预证人并施压他们更改关于其与右翼准军事组织关系的证词。这些指控他一直否认。

“你们以最糟糕的方式对待了我，”乌里韦在宣判听证会上对法官桑德拉·赫雷迪亚说道，并誓言要上诉。

这位前总统表示，他将对干预证人罪的定罪和12年刑期提出上诉。

尽管被定罪，乌里韦在哥伦比亚仍然很受欢迎。他继续影响保守派政治，并被广泛视为其党内的关键人物。

最近的一项民调显示，他是该国最受尊敬的政治人物。

法院发现，乌里韦曾联系与准军事组织有关的个人，并鼓励他们撒谎或撤回涉及他非法活动的陈述。