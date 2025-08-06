2025年8月6日
巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦承诺通过国际渠道挑战美国的新关税政策，并表示他的政府将坚定捍卫国家的经济利益。
卢拉周二在巴西利亚的一场活动中表示：“在2025年，我们将采取一切可能的措施，从世界贸易组织（WTO）开始，来捍卫我们的利益。”
他说：“在美国政府更迭之前，我们的政府已经在采取行动，加强对外贸易并为国内企业创造新的机会。”
他的言论发表之际，特朗普政府即将于周五对巴西出口商品实施新的50%关税，这一政策引发了广泛关注。
COP30邀请
尽管紧张局势加剧，卢拉表示他仍计划向美国总统唐纳德·特朗普发出外交邀请。
“你们可以放心，我会打电话给特朗普，邀请他参加COP30，并了解他对气候问题的看法。我会非常有礼貌地邀请他，”卢拉说道，提到定于11月在巴西帕拉州贝伦举行的联合国气候变化峰会。
“如果他不参加，那是因为他不想参加——但这绝不是因为缺乏礼貌、缺乏关注或缺乏民主精神，”他补充道。
卢拉强调，巴西仍然愿意与华盛顿就关税问题进行谈判，但前提是“在平等的基础上”和“相互尊重”的条件下。他重申了对国家主权和公平贸易的承诺。
这一关税政策以及外交紧张局势的背后，是美国决定对巴西最高法院法官亚历山大·德·莫赖斯实施制裁，原因是他在与前总统雅伊尔·博索纳罗有关的未遂政变调查中所扮演的角色。