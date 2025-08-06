巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦承诺通过国际渠道挑战美国的新关税政策，并表示他的政府将坚定捍卫国家的经济利益。

卢拉周二在巴西利亚的一场活动中表示：“在2025年，我们将采取一切可能的措施，从世界贸易组织（WTO）开始，来捍卫我们的利益。”

他说：“在美国政府更迭之前，我们的政府已经在采取行动，加强对外贸易并为国内企业创造新的机会。”

他的言论发表之际，特朗普政府即将于周五对巴西出口商品实施新的50%关税，这一政策引发了广泛关注。

COP30邀请