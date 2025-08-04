美国总统唐纳德·特朗普确认，他的特别特使史蒂夫·维特科夫将在本周访问俄罗斯，此行正值特朗普设定对莫斯科实施新制裁的最后期限之前。

特朗普周日对记者表示，他在与俄罗斯前总统梅德韦杰夫的线上争论后，部署的两艘核潜艇目前已“在该地区”。

不过，特朗普并未说明这些潜艇是核动力还是核武装潜艇，也没有透露具体部署位置，这些信息通常由美国军方保密。

这次核威慑行动的背景是特朗普设定的最后期限：如果俄罗斯在下周末之前未采取措施结束乌克兰战争，将面临新的制裁。

这位共和党领导人表示，维特科夫将于“我想是下周三或周四”访问莫斯科。

俄罗斯总统普京此前已多次在莫斯科会见维特科夫，但特朗普试图修复与克里姆林宫关系的努力后来陷入停滞。

当记者问及维特科夫此行将向莫斯科传递什么信息，以及俄罗斯是否可以采取措施避免制裁时，特朗普回答说：“是的，达成一个让人们不再被杀害的协议。”

‘次级关税’

特朗普此前曾威胁称，新措施可能包括针对俄罗斯剩余贸易伙伴（如中国和印度）的“次级关税”。这将进一步压制俄罗斯，但也可能引发重大国际动荡。

尽管华盛顿施压，俄罗斯仍继续对其亲西方邻国发动攻势。

普京周五表示，他希望和平，但结束这场持续近三年半冲突的条件“没有改变”。