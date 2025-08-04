美国总统唐纳德·特朗普确认，他的特别特使史蒂夫·维特科夫将在本周访问俄罗斯，此行正值特朗普设定对莫斯科实施新制裁的最后期限之前。
特朗普周日对记者表示，他在与俄罗斯前总统梅德韦杰夫的线上争论后，部署的两艘核潜艇目前已“在该地区”。
不过，特朗普并未说明这些潜艇是核动力还是核武装潜艇，也没有透露具体部署位置，这些信息通常由美国军方保密。
这次核威慑行动的背景是特朗普设定的最后期限：如果俄罗斯在下周末之前未采取措施结束乌克兰战争，将面临新的制裁。
这位共和党领导人表示，维特科夫将于“我想是下周三或周四”访问莫斯科。
俄罗斯总统普京此前已多次在莫斯科会见维特科夫，但特朗普试图修复与克里姆林宫关系的努力后来陷入停滞。
当记者问及维特科夫此行将向莫斯科传递什么信息，以及俄罗斯是否可以采取措施避免制裁时，特朗普回答说：“是的，达成一个让人们不再被杀害的协议。”
‘次级关税’
特朗普此前曾威胁称，新措施可能包括针对俄罗斯剩余贸易伙伴（如中国和印度）的“次级关税”。这将进一步压制俄罗斯，但也可能引发重大国际动荡。
尽管华盛顿施压，俄罗斯仍继续对其亲西方邻国发动攻势。
普京周五表示，他希望和平，但结束这场持续近三年半冲突的条件“没有改变”。
“我们需要一个建立在坚实基础上的持久稳定的和平，这不仅能满足俄罗斯和乌克兰的需求，还能确保两国的安全，”普京对记者说。
但他补充说，“（俄罗斯方面的）条件当然保持不变。”
俄罗斯多次要求乌克兰实质上放弃对莫斯科声称已吞并的四个地区的控制权，普京还希望乌克兰放弃加入北约的意图。这些要求被基辅称为不可接受。
乌克兰周日发动了一次无人机袭击，引发了2014年冬奥会举办地索契的一处油库起火。
基辅表示，将加大对俄罗斯的空袭力度，以回应俄罗斯最近几周对其领土的攻击，这些攻击已导致数十名平民死亡。
俄罗斯国防部周一表示，其防空系统在夜间拦截了61架乌克兰无人机。
乌克兰军事管理部门周一早些时候在Telegram上发文称，俄罗斯在南部赫尔松地区的炮击导致一人死亡。
乌克兰总统泽连斯基周日还表示，双方正在筹备一次囚犯交换，预计将有1200名乌克兰士兵在7月伊斯坦布尔的俄乌会谈后回国。
特朗普在第二任期开始时曾乐观地认为，自2022年2月俄罗斯对邻国发动军事行动以来持续的乌克兰战争将很快结束。
但最近几周，特朗普对普京的持续攻势表现出越来越多的失望。