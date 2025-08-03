据俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区州长维尼亚明·康德拉季耶夫在Telegram消息平台上表示，超过120名消防员正在努力扑灭索契市一处油库的大火。这场火灾是由乌克兰无人机袭击引发的。

根据俄罗斯紧急情况部门的消息，火灾发生在克拉斯诺达尔边疆区索契市的一座容量为2000立方米的燃料罐上，俄罗斯RIA通讯社于周日报道了这一情况。

俄罗斯民航局（Rosaviatsia）在Telegram上表示，为确保航空安全，索契机场的航班已被暂停。

康德拉季耶夫指出，这次袭击发生在这座沿海度假城市的阿德列尔区。此次袭击被视为基辅针对俄罗斯能源基础设施的最新举措，基辅认为俄罗斯能源基础设施是战争的关键。