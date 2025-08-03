2025年8月3日
据俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区州长维尼亚明·康德拉季耶夫在Telegram消息平台上表示，超过120名消防员正在努力扑灭索契市一处油库的大火。这场火灾是由乌克兰无人机袭击引发的。
根据俄罗斯紧急情况部门的消息，火灾发生在克拉斯诺达尔边疆区索契市的一座容量为2000立方米的燃料罐上，俄罗斯RIA通讯社于周日报道了这一情况。
俄罗斯民航局（Rosaviatsia）在Telegram上表示，为确保航空安全，索契机场的航班已被暂停。
康德拉季耶夫指出，这次袭击发生在这座沿海度假城市的阿德列尔区。此次袭击被视为基辅针对俄罗斯能源基础设施的最新举措，基辅认为俄罗斯能源基础设施是战争的关键。
上个月底，阿德列尔区曾发生一起乌克兰无人机袭击事件，导致一人死亡。然而，自2022年2月战争爆发以来，索契——这座曾举办2014年冬奥会的城市——遭受袭击的情况并不常见。
克拉斯诺达尔边疆区位于黑海沿岸，拥有靠近克拉斯诺达尔市的伊尔斯基炼油厂，这是俄罗斯南部最大的炼油厂之一，也是乌克兰无人机袭击的常见目标。
同样在周日，俄罗斯南部沃罗涅日州州长表示，一名女性在乌克兰无人机袭击中受伤，袭击还引发了多处火灾。同时，根据乌克兰军事管理部门的消息，俄罗斯对基辅发动了导弹袭击。