美国前总统唐纳德·特朗普表示，两艘美国核潜艇已经抵达“应在的位置”。此前，他在俄罗斯前领导人德米特里·梅德韦杰夫发表言论后下令部署这些潜艇。

特朗普周日在离开新泽西高尔夫度假村之前被问及潜艇的位置时，他对记者表示：“它们已经在该地区，是的，在它们应该去的地方。”

特朗普早些时候表示，他已指示将两艘美国核潜艇部署到“适当的地区”，以应对与梅德韦杰夫之间日益升级的言辞交锋。

上周一，梅德韦杰夫猛烈抨击特朗普，警告称对克里姆林宫在乌克兰战争问题上的施压可能引发更广泛的冲突——不仅限于俄罗斯与乌克兰之间，还可能涉及俄罗斯与美国之间的对抗。

此前，特朗普曾威胁对俄罗斯实施制裁和次级关税，要求其在“大约10到12天内”结束乌克兰战争，这一期限比他7月份设定的50天期限大大提前。

莫斯科“善于规避制裁”

特朗普表示，特朗普还对记者表示，俄罗斯“非常擅长逃避制裁”，并补充道，“如果俄罗斯同意达成停止杀戮的协议，他们就可以逃避制裁。”。