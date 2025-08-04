政治
特朗普称两艘美国核潜艇已经抵达"应在的位置"
特朗普在与俄罗斯前总统梅德韦杰夫的口头交锋后表示，核潜艇已抵达“应在的位置”，并称若莫斯科不结束在乌克兰的战争，将实施制裁。
Trump also said his special envoy Steve Witkoff will visit Russia next week, ahead of the US sanctions deadline. / AP
2025年8月4日

美国前总统唐纳德·特朗普表示，两艘美国核潜艇已经抵达“应在的位置”。此前，他在俄罗斯前领导人德米特里·梅德韦杰夫发表言论后下令部署这些潜艇。

特朗普周日在离开新泽西高尔夫度假村之前被问及潜艇的位置时，他对记者表示：“它们已经在该地区，是的，在它们应该去的地方。”

特朗普早些时候表示，他已指示将两艘美国核潜艇部署到“适当的地区”，以应对与梅德韦杰夫之间日益升级的言辞交锋。

上周一，梅德韦杰夫猛烈抨击特朗普，警告称对克里姆林宫在乌克兰战争问题上的施压可能引发更广泛的冲突——不仅限于俄罗斯与乌克兰之间，还可能涉及俄罗斯与美国之间的对抗。

此前，特朗普曾威胁对俄罗斯实施制裁和次级关税，要求其在“大约10到12天内”结束乌克兰战争，这一期限比他7月份设定的50天期限大大提前。

莫斯科“善于规避制裁”

特朗普表示，特朗普还对记者表示，俄罗斯“非常擅长逃避制裁”，并补充道，“如果俄罗斯同意达成停止杀戮的协议，他们就可以逃避制裁。”。

“会有制裁，但他们似乎很擅长规避制裁，”特朗普对记者说。

“大量俄罗斯士兵正在被杀，同样，乌克兰也有——虽然人数较少，但仍然有成千上万的人……这是一个荒谬的战争，死了很多人，”他说。

特朗普重申了他希望结束乌克兰战争的愿望。

“我们阻止了许多国家的战争……我们也会让这场（俄乌战争）停下来。”

特朗普还表示，他的特使史蒂夫·威特科夫将在下周访问俄罗斯，赶在美国制裁期限之前。

威特科夫将访问，“我想是下周，星期三或星期四，”特朗普说。

