Ethiopia ta bunkasa samar da alkama a cikin gida a karkashin Shirin Cigaban Samar da Alkama, inda ta kawar da bukatar shigo da ita kasar daga kasashen waje ta hanyar kara yawan gonaki da iri mai jure zafin rana, inda take yaki da matsalolin jin kai.

Ethiopia is on course to save nearly US $1 billion it used to spend annually on wheat imports as domestic production increases.