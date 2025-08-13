İQTİSADİYYAT
Türkiyədə cari ilin birinci yarısında 6,3 milyard dollar birbaşa xarici sərmayə qoyulub
Türkiyə ilin birinci yarısında 6,3 milyard dollarlıq birbaşa xarici investisiya (BXİ) cəlb edib
Türkiyədə cari ilin birinci yarısında 6,3 milyard dollar birbaşa xarici sərmayə qoyulub
Beynəlxalq İnvestorlar Assosiasiyasının məlumatına görə, 2022-ci ildən bəri Türkiyəyə birbaşa xarici investisiyaların (BXİ) həcmi 281 milyard dolları keçib.

Beynəlxalq İnvestorlar Assosiasiyasının yaydığı açıqlamaya görə, Türkiyə ilin birinci yarısında 6,3 milyard dollarlıq birbaşa xarici investisiya (BXİ) cəlb edib.

Assosiasiya mətbuata açıqlamasında yanvar-iyun ayları arasında ölkəyə BXİ daxilolmalarının illik müqayisədə 27% artdığını qeyd edib.

Təkcə iyun ayında birbaşa xarici investisiyaların həcmi 1,6 milyard dollara çatıb və 2022-ci ildən bu yana cəmi 281 milyard dolları ötüb.

Ümumilikdə 6,3 milyard ABŞ dolları məbləğində birbaşa xarici investisiya axınının 3,9 milyard dolları investisiya kapitalı kimi qeydə alınıb.

Rəqəmlər göstərir ki, BXİ-nin 2,2 milyard dolları borc vasitələri, 0,9 milyard dolları isə əcnəbilərə daşınmaz əmlak satışı vasitəsilə daxil olub.

Faiz dərəcələrinin aşağı salınması və inflyasiyanın azalması investisiyaları təşviq edən amillərdəndir.

