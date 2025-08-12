ÇXR dövlət mediasının məlumatına görə, Si Cinpin avqustun 12-də (bu gün) Braziliya prezidenti Luiz İnasio Lula da Silva ilə telefon danışığında iki ölkənin “özünütəminat” məsələsində nümunə ola biləcəyini vurğulayıb.
Son aylarda hər iki dövlət başçısı ölkələrini çoxtərəfli ticarət sisteminin sadiq müdafiəçiləri kimi təqdim etməyə çalışır. Bu mövqe isə ABŞ prezidenti Donald Trampın gömrük rüsumları siyasəti ilə kəskin ziddiyyət təşkil edir.
Çin “Xinhua” xəbər agentliyinin məlumatına əsasən, Si Cinpin bildirib ki, Çin Braziliya ilə birlikdə böyük ölkələr arasında həmrəyliyin və özünütəminatın nümunəsini yaratmaq və daha ədalətli bir dünya qurmaq üçün çalışacaq.
ABŞ-ın tətbiq etdiyi gömrük rüsumlarına dolayı istinad edən ÇXR rəhbəri, bütün ölkələrin birtərəfliliyə qarşı birləşməsi gərəkdiyini vurğulayıb.
Braziliya Prezident Administrasiyasının açıqlamasına görə, L.Lula ilə Si arasında təxminən bir saat davam edən telefon danışığında Ukraynadakı müharibə və iqlim böhranı ilə mübarizə də daxil olmaqla bir sıra məsələlər müzakirə olunub.
Açıqlamada deyilir: “Hər iki ölkə başçısı G20 və BRICS-in çoxtərəfliliyin müdafiəsindəki rolunu təsdiqlədi.”
Tərəflər həmçinin səhiyyə, neft-qaz, rəqəmsal iqtisadiyyat və peyk texnologiyaları kimi sahələrdə əməkdaşlıq imkanlarını genişləndirmək öhdəliyi üzərlərinə götürüblər.
Qeyd edək ki, telefon danışığı L.Lula-nın ötən həftə ABŞ-ın gömrük rüsumlarına cavab vermək məqsədilə Hindistan və ÇXR başçıları ilə görüşməyi planlaşdırdığını açıqlamasından sonra baş tutub.