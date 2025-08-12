SİYASƏT
1 dəqiqə oxuma
Çin və Braziliya əməkdaşlıq və müstəqillik mövqeyini gücləndirir
Hər iki ölkə rəhbəri birlikdə ədalətli dünya üçün əməkdaşlıq mesajı verdi
Çin və Braziliya əməkdaşlıq və müstəqillik mövqeyini gücləndirir
Braziliya - ÇXR / Reuters
12 saat əvvəl

ÇXR dövlət mediasının məlumatına görə, Si Cinpin avqustun 12-də (bu gün) Braziliya prezidenti Luiz İnasio Lula da Silva ilə telefon danışığında iki ölkənin “özünütəminat” məsələsində nümunə ola biləcəyini vurğulayıb.

Son aylarda hər iki dövlət başçısı ölkələrini çoxtərəfli ticarət sisteminin sadiq müdafiəçiləri kimi təqdim etməyə çalışır. Bu mövqe isə ABŞ prezidenti Donald Trampın gömrük rüsumları siyasəti ilə kəskin ziddiyyət təşkil edir.

Çin “Xinhua” xəbər agentliyinin məlumatına əsasən, Si Cinpin bildirib ki, Çin Braziliya ilə birlikdə böyük ölkələr arasında həmrəyliyin və özünütəminatın nümunəsini yaratmaq və daha ədalətli bir dünya qurmaq üçün çalışacaq.

ABŞ-ın tətbiq etdiyi gömrük rüsumlarına dolayı istinad edən ÇXR rəhbəri, bütün ölkələrin birtərəfliliyə qarşı birləşməsi gərəkdiyini vurğulayıb.

Tövsiyə edilən

Braziliya Prezident Administrasiyasının açıqlamasına görə, L.Lula ilə Si arasında təxminən bir saat davam edən telefon danışığında Ukraynadakı müharibə və iqlim böhranı ilə mübarizə də daxil olmaqla bir sıra məsələlər müzakirə olunub.

Açıqlamada deyilir: “Hər iki ölkə başçısı G20 və BRICS-in çoxtərəfliliyin müdafiəsindəki rolunu təsdiqlədi.”

Tərəflər həmçinin səhiyyə, neft-qaz, rəqəmsal iqtisadiyyat və peyk texnologiyaları kimi sahələrdə əməkdaşlıq imkanlarını genişləndirmək öhdəliyi üzərlərinə götürüblər.

Qeyd edək ki, telefon danışığı L.Lula-nın ötən həftə ABŞ-ın gömrük rüsumlarına cavab vermək məqsədilə Hindistan və ÇXR başçıları ilə görüşməyi planlaşdırdığını açıqlamasından sonra baş tutub.

MƏNBƏ:TRT Global
Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us