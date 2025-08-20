Vanq Yinin Hindistana səfəri 2019-cu ildə iki qonşu ölkə arasında münasibətlərin sürətlə pisləşməsindən və 2020-ci ilin mayında Hindistanın idarə etdiyi Cammu və Kəşmirin Ladax bölgəsində sərhəddə qarşıdurmaların başlamasından sonra baş verib.
Hindistanın Baş naziri Narendra Modi avqustun 19-da verdiyi açıqlamada bildirib ki, Çin ilə münasibətlərdə “davamlı irəliləyiş” əldə edilib.
Modinin bəyanatı Baş nazir Çinin xarici işlər naziri Vanq Yini Yeni Dehlidə qəbul etdikdən sonra verilib.
"Xarici işlər naziri Vanq Yi ilə görüşməkdən məmnun oldum" deyən Modi "X" sosial media platformasındakı paylaşımında münasibətlərin yaxşılaşmasının "qarşılıqlı maraqlara və həssaslıqlara hörmətə" əsaslandığını vurğulayıb. Modi deyib: "Sabit, proqnozlaşdırıla bilən və konstruktiv münasibətlər” həm regional, həm də “qlobal sülh və firavanlığa” töhfə verəcək".
Avqustun 19-da Çin diplomatı Vanq sərhəd danışıqlarının 24-cü raundu çərçivəsində Hindistanın milli təhlükəsizlik müşaviri Ajit Doval ilə görüşüb.
Səfər həmçinin ABŞ prezidenti Donald Trampın ikinci dövründə Vaşinqtonun Yeni Dehliyə 50 faizlik yüksək tariflər tətbiq etməsi səbəbindən ABŞ-Hindistan münasibətlərinin gərginləşməsi ilə üst-üstə düşür. Vaşinqton Hindistanı “ədalətsiz ticarətdə” və “Rusiyanın yürütdüyü döyüşün maliyyələşdirilməsində” ittiham edir. Yeni Dehli isə "haqsız və ədalətsiz" tariflərə etiraz edir.
Baş nazirlikdən verilən açıqlamada Modinin "sərhəd bölgəsində sülh və əmin-amanlığın qorunmasının vacibliyini vurğuladığı" və Hindistanın sərhəd probleminə "ədalətli, ağlabatan və qarşılıqlı məqbul" həll tapmağa sadiqliyini təkrarladığı bildirilib.
Hindistan rəsmiləri bildiriblər ki, Vanq Çin sədri Si Cinpindən Modiyə bu ayın sonunda Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Liderlərinin Zirvə toplantısına dəvət göndərib.
Açıqlamaya görə Modi dəvətə görə Si Cinpinə təşəkkür edərək dəvətini qəbul edib. Modi həmçinin vurğulayıb ki, Hindistan və Çin arasında sabit, proqnozlaşdırıla bilən və konstruktiv münasibətlər regional və qlobal sülh və rifaha əhəmiyyətli dərəcədə töhfə verəcək.
Tərəflər sərhəd məsələləri üzrə ekspert qrupunun yaradılması barədə razılığa gəliblər
Pekinin bəyanatına görə, Vang Dovala münasibətlərin "sabit inkişaf prosesinə girdiyini" və sərhəd məsələsinin "sabitlik qazanmağa və yaxşılaşmağa davam etdiyini" deyib.
İki ölkənin "oxşar perspektivlərə və geniş ortaq maraqlara" malik olduğunu qeyd edən Vanq tərəfləri "dialoq və ünsiyyət vasitəsilə qarşılıqlı etimadı artırmağa, təmas və əməkdaşlığı genişləndirməyə" çağırıb. O, bunun ikitərəfli münasibətlərin inkişafına töhfə verəcəyini bildirib.
Çinin bəyanatına görə, Doval iki ölkənin mövcud çətinliklər qarşısında “anlayışın artırılması, etimadın dərinləşdirilməsi və əməkdaşlığı gücləndirməsinin” zəruriliyini vurğulayıb. O, Hindistanın “vahid Çin” siyasətinə sadiqliyini də qeyd edib.
Hindistan Xarici İşlər Nazirliyi iki tərəfin "sərhədin demarkasiyası prosesi ilə bağlı erkən nəticələr üçün ekspert qrupunun yaradılması" və "sərhəd bölgəsində sülh və əmin-amanlığın qorunması üçün effektiv sərhəd idarəçiliyini inkişaf etdirmək üçün İşçi Qrupun yaradılması" barədə razılığa gəldiklərini açıqlayıb.