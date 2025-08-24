Dünya şöhrətli sənətçi ilk dəfə ispan dilində bir əsər ifa edərək səhnədə tamaşaçıları türkcə salamlayıb. Yusuf 75 nəfərlik orkestrin müşayiəti ilə verdiyi konsertdən əldə edilən gəlirin bir hissəsinin Qəzzada yardım işlərinə bağışlanacağını açıqlayıb.
Dünya şöhrətli musiqiçi Sami Yusuf uzun fasilədən sonra avqustun 23-də İstanbulda səhnəyə çıxıb. Onun "Ecstasy: Between Two Seas" adlı konsertini 25 min tamaşaçı izləyib.
Yusuf konsert proqramına türkcə açılış nitqi ilə "Hamınıza xoş gəldiniz, sevinc gətirdiniz. Allah Türkiyəni və Türk Dünyasını qorusun. Allah bütün ümməti və insanlığı qorusun. Allah milləti şərdən qorusun, bütün dualarımız Qəzzada və Fələstindəki qardaşlarımızla olsun. Sizi eşidirik, yanınızdayıq. Türkiyə, insanlıq həmişə yanınızdadır. Allah köməyiniz olsun" sözləri ilə başlayıb.
Yusuf "İstanbul və bu ölkə mənim ürəyimdədir" deyərək dünyanın müxtəlif ölkələrindən seçilən musiqiçilərlə səhnəni bölüşməkdən böyük şərəf duyduğunu bildirib.
Konsertdə Yusifi Çin, Fransa, İngiltərə, İspaniyadan tanınmış sənətçilərlə, Türkiyədən sənətçilər müşayiət ediblər.
İlk ispan dilində çıxış və Qəzzaya ithaf
Yusuf konserti özünün 2019-cu ildə çox bəyənilən "Nəsimi" əsəri ilə açıb və eyni əsərin təkrarı ilə tamaşaçılarla vidalaşıb.
75 nəfərlik orkestr ilə çıxış edən sənətçi "Ecstasy" adlı albomunu ilk dəfə bu konsertdə təqdim edib.
Konsert üçün xüsusi hazırlanmış əsərlərdən ibarət proqramda "Mehteran" orkestrinin müşayiəti ilə ifa edilən "Dənizlə Göy arasında"; Mövlana və Yunus Əmrənin sözlərindən ilhamlanan ritmləri və melodiyaları ilə "İn That Ocean" ilə İspan poeziyasının ön plana çıxdığı və Yusifin ispan dilində ilk ifasını əks etdirən "Eterna" və "Amada" əsərləri yer alıb.
Flamenko sənətçisi Moro bu iki əsəri müşayiət edib.
Yusif Füzulinin misraları əsasında hazırladığı “The Meeting” bəstəsini də Qəzzaya həsr etmişdir.
Konsertdən əldə olunan gəlirin bir hissəsi Fələstin və Qəzzada baş verən humanitar böhrandan zərər çəkənlərə dəstək üçün bağışlanacaq.