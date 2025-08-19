Böyük Britaniya hökuməti Qəzzadan onlarla ağır xəstə və yaralı uşağı mütəxəssis müalicəsi üçün gətirməyə hazırlaşır. Bu addım aylarla davam edən İsrail müharibəsinin təsiri altında regionun səhiyyə sisteminin dağılması nəticəsində ölkələrə tibbi təxliyə proqramlarını genişləndirmək çağırışlarının artması fonunda atılıb.
Planlarla tanış olan rəsmilərə görə, ilkin olaraq 30-50 uşaq yaxın həftələrdə Böyük Britaniyaya gətiriləcək.
Böyük Britaniya Xarici İşlər, Daxili İşlər və Səhiyyə Nazirliklərinin koordinasiya etdiyi bu əməliyyat gənc xəstələrin Qəzzadan İngiltərəyə ilk mütəşəkkil transferi olacaq.
Qəzzada olan Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin həkimlərinin hansı uşaqların gedəcəyini və təcili ehtiyaclarına əsasən onlara prioritet verəcəyi gözlənilir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) təxliyə prosesinə nəzarət edəcək.
Bu addım 96 britaniyalı deputatın partiya xətti ilə hərəkət edərək Baş nazir Kir Starmerin hökumətinə məktub göndərərək onu “gecikmədən hərəkətə keçməyə” çağırdıqdan sonra atılıb.
Millət vəkilləri Qəzzanın səhiyyə infrastrukturunun “dağıldığını” və şəraitin “dəqiqə-dəqiqə pisləşdiyini” bildiriblər. UNICEF-in məlumatına görə, 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri 50 mindən çox uşaq öldürülüb və ya yaralanıb.
ÜST təxmin edir ki, əksəriyyəti uşaqlar olan təxminən 15.000 fələstinli həyati təhlükəsi olan travma, xərçəng və ürək-damar xəstəlikləri kimi xroniki vəziyyətlər səbəbindən təcili təxliyə tələb edir.
UNICEF həm Böyük Britaniyanı, həm də Avropa İttifaqını bu məsələdə daha çox rol almağa çağıraraq, İngiltərənin keçən ildən bəri Qəzzadan yalnız iki tibbi təxliyə həyata keçirdiyini vurğulayıb.
Digər tərəfdən, Misir təxminən 4 min, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri isə təxminən 13 min xəstə qəbul edib..
Baş Nazirlik ofisi "Downing Street" Britaniya mətbuatına hökumətlərarası işçi qrupunun bu proqramı "təcili sürətləndirmək" üçün çalışdığını təsdiqləyib.
Baş Nazirlik Aparatının sözçüsü iyun ayında xəstələrin ayrı-ayrılıqda qiymətləndiriləcəyini və Böyük Britaniyanın "mütəxəssis qayğısının ən yaxşı seçim olduğu yerlərdə dəstək verməyə" sadiq olduğunu söyləyib.
Sözçü regional təxliyələrə də dəstək verildiyini əlavə edərək, "Bu, həssas və mürəkkəb bir prosesdir və xəstələrin və onların ailələrinin rifahı bizim əsas prioritetimizdir" deyib.
Fələstinlilərin tibbi xidmətlərə çıxışı ilə bağlı beynəlxalq müzakirələr son günlər intensivləşib.
Bu yaxınlarda baş verən hadisələrdən birində ABŞ Dövlət Departamenti qəzzalıların yoxlanılması prosesinin nəzərdən keçirilməsini gözləyərkən onlara bütün ziyarət vizalarını dayandırdı. Administrasiyanın bu hərəkəti xaricdə müalicə alan yaralı uşaqlara dəstək verən ABŞ-da yerləşən yardım təşkilatı "HEAL Palestine" tərəfindən tənqid edilib.
Yaralı uşaqları qısamüddətli vizalarla Amerika xəstəxanalarına aparan qrup fasilənin "həyatları təhlükə altına alacağını" və ifrat sağçı sui-qəsd nəzəriyyəçisi Laura Loomerin iddia etdiyi kimi proqramlarının humanitar olduğunu, şəxsi ianələr hesabına maliyyələşdirildiyini və qaçqınların köçürülməsi ilə əlaqəli olmadığını vurğulayıb.