İsrail Ordusu fələstinliləri Qəzzadan zorla cənuba köçürmək planlarını açıqlayıb. Bu addım Qəzzanı yenidən işğal etmək planının bir hissəsi kimi qiymətləndirilir və geniş beynəlxalq tənqidlərə səbəb olub.
Ordu sözçüsü Aviçay Adrae bildirib ki, təxminən iki ildir davam edən qarşıdurma nəticəsində didərgin düşmüş fələstinlilər üçün avqustun 17-dən etibarən əraziyə çadırlar və sığınacaq avadanlıqları buraxılacaq. A.Adrae tədarüklərin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və beynəlxalq yardım təşkilatlarının nəzarəti altında "ətraflı yoxlamalardan sonra" Qəzzanın cənubundakı Kerem Şalom sərhəd keçid məntəqəsindən gətiriləcəyini iddia edib.
BMT və ya yardım təşkilatları hələlik məsələ ilə bağlı açıqlama verməyib.
Həmin açıqlama İsrailin dövlət televiziyası KAN da daxil olmaqla, İsrail mətbuatında ordunun Qəzza şəhərini ələ keçirmək üçün hücumu gücləndirməyə hazırlaşdığı barədə xəbərlərdən bir gün sonra verilib.
"Haaretz" və "Yedioth Ahronoth" qəzetləri orduya sentyabr ayından əvvəl olmayacaq genişmiqyaslı qurudan hücuma hazırlaşmaq göstərişi verildiyini yazıb.
Qəzza Hökumətinin media ofisinin direktoru İsmayıl Savbteh "Anadolu" Agentliyinə bildirib ki, İsrailin mülki şəxslərə çadır verməklə bağlı iddiaları Qəzzada soyqırım başlayandan bəri törətdiyi kütləvi məcburi köçkünlük cinayətini yumaq cəhdindən başqa bir şey deyil.
“Sistemli siyasət”
Savbteh xəbərdarlıq edib ki, İsrail ordusunun məcburi köçkünlər üçün çadırlar qurmağı planlaşdırdığı ərazi son aylarda 1,5 milyondan çox insanın toplaşdığı Rəfahın qərbindəki əl-Mavasi bölgəsində və Xan Yunisdə baş verənlərə bənzər "qanlı yeni tələyə" çevrilə bilər.
O, həmçinin qeyd edib ki, işğal altında olan mülki əhalinin məcburi köçürülməsi Dördüncü Cenevrə Konvensiyası və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma Statutuna əsasən müharibə cinayəti və insanlığa qarşı cinayətdir.
Savbteh bildirib ki, mülki şəxslərin planlaşdırılan köçürülmə işinin Qəzzanı onun sakinlərindən boşaltmağa, könüllü və təhlükəsiz qayıtma hüququnu çadırların və təcrid olunmuş ərazilərin tətbiq edilmiş reallığı ilə əvəz etməyə yönəlmiş sistematik siyasətin bir hissəsidir.
Avqustun 13-də İsrail Baş Qərargah rəisi Eyal Zamir İsrailin Qəzzanın cənubunda, ordunun 99-cu diviziyasının hazırda yerləşdirildiyi Zeytun məhəlləsinə hücumu ehtiva edən yenidən işğal planının "əsas fikri" adlandırdığı planı təsdiqləyib.
Keçən həftə İsrail Təhlükəsizlik Kabineti Baş nazir Benyamin Netanyahunun Qəzzanı tamamilə yenidən işğal etmək planını təsdiqləyib. Bu qərar beynəlxalq qəzəb və yerli etirazlara səbəb olub. Etirazçılar xəbərdarlıq ediblər ki, plan Qəzzada saxlanılan israilli məhbuslar üçün “ölüm hökmü” deməkdir.
Plan Qəzza şəhərini nəzarətə götürməyi, onu əhatə etməyi və sonra təxminən 1 milyon köçkün fələstinlini cənuba köçürməklə məhəllələrə basqın etməyi nəzərdə tutur.
İkinci mərhələ Qəzzanın mərkəzində böyük dərəcədə dağıdılmış qaçqın düşərgələrinin geri alınmasını əhatə edir.