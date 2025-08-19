Avstraliya İsrailin Fələstin Administrasiyasına nümayəndə kimi təyin edilmiş Avstraliya vətəndaşlarının vizalarını ləğv etmək qərarını “ədalətsiz” adlandırıb.
Xarici işlər naziri Penny Vonq İsrailin qərarını Avstraliyanın Fələstini tanımaq addımına “ədalətsiz cavab” kimi qiymətləndirib.
Vonq vurğulayıb ki, ölkəsi iki dövlətli həll, Qəzzada atəşkəs və girovların azad edilməsi üçün beynəlxalq tərəfdaşlarla işləməyə davam edəcək.
Bu bəyanat İsrailin avqustun 18-də Avstraliyanın Fələstin dövlətini tanımaq qərarına və ifrat sağçı israilli siyasətçinin ölkəyə girişini qadağan etməsinə cavab olaraq Avstraliya nümayəndələrinin vizalarını ləğv etməsindən sonraya təsadüf edir.
Vonq vəd verib ki, Avstraliya öz icmalarını qoruyacaq və bütün avstraliyalıları nifrət və zərərdən kənarda tutacaq.
Xatırladaq ki, avqustun 18-də Avstraliya hökuməti İsrail parlamentinin Knessetin Konstitusiya, Hüquq və Ədalət Komitəsinin sədri MK Simcha Rotmanın Avstraliya vizasını ləğv etdi və Qəzzada fələstinlilərin köçürülməsini açıq şəkildə dəstəklədiyi və fələstinli uşaqları İsrailin “düşmənləri” adlandırdığı üçün üç il müddətinə ölkəyə girişinə qadağa qoydu.
2024-cü ilin noyabrında Avstraliya işğal altındakı İordan çayının qərb sahilində qeyri-qanuni yaşayış məntəqələrinin tikintisini dəstəklədiyi üçün İsrailin keçmiş daxili işlər və ədliyyə naziri Ayelet Şakedə viza verməkdən imtina etdi.
Avstraliya gələn ay Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında Fələstin dövlətini tanımağa hazırlaşır.
Fransa, Böyük Britaniya, Malta, Kanada və Portuqaliya da daxil olmaqla bir çox ölkələr də sentyabrda Nyu-Yorkda keçiriləcək BMT Baş Assambleyasının iclaslarında Fələstin dövlətini tanımaq planlarını açıqlayıblar.
Bu hadisə İsrailin 2023-cü ilin oktyabr ayından Qəzzaya davam edən və 62 mindən çox insanın həyatına son qoymuş qəddar hücumları fonunda baş verir.
Keçən ilin noyabrında Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu və keçmiş müdafiə naziri Yoav Qallantın Qəzzada hərbi cinayətlər və insanlığa qarşı cinayətlər törətdiyinə görə həbs olunmasına order verib.
İsrail həmçinin regionda apardığı müharibəyə görə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində soyqırım işi ilə qarşı-qarşıyadır.