ELM VƏ TEXNOLOGİYA
Çin "Geely-04" peyklərini orbitə çıxarıb
Avqustun 8-də ölkənin şərqində yerləşən Şandonq əyalətindən "Geely-04" peyki planlaşdırılan orbitə çıxarılıb
"Geely-04" peyki / Reuters
12 saat əvvəl

Çin avtomobil istehsalçısı avtomobilər arasında rabitə xidmətləri üçün 11 peyk buraxmağı planlaşdırır.

Çin mediasının məlumatına görə, avqustun 8-də ölkənin şərqində yerləşən Şandonq əyalətindən "Geely-04" peyki planlaşdırılan orbitə çıxarılıb.

"Şinhua" dövlət xəbər agentliyinin məlumatına görə, “Smart Dragon-3" raketi yerli vaxtla saat 00:31-də (Türkiyə vaxtı ilə avqustun 8-də saat 19:31) Rizhao sahilləri yaxınlığında dənizdən buraxılıb.

Dənizdən həyata keçirilən buraxılış "Taiyuan" peyk buraxılış mərkəzi tərəfindən reallaşdırılıb.

Tövsiyə olunan

Çin avtomobil istehsalçısı "Geely Automotive" üçün orbitə buraxılan 11 rabitə peyki avtomobildən avtomobilə rabitə xidmətləri və okean müşahidələri üçün istifadə olunacaq.

"Geely"nin peyk proqramı 2018-ci ildə əsası qoyulmuş aerokosmik qolu "Geespace" üçün rəhbərlik edir və avtonom idarəetmə texnologiyalarını, yüksək dəqiqlikli yerləşdirməni və qlobal əlaqəni dəstəkləmək üçün aşağı Yer orbiti (LOW-Earth-Orbit) bürclərini inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. Şirkət 2025-ci ilin sonuna qədər təxminən 72 peyk buraxmağı və uzunmüddətli perspektivdə 6000-ə yaxın peykdən ibarət şəbəkə qurmağı hədəfləyir.

Bu təşəbbüs Çinin həm dövlət, həm də özəl şirkətlərin naviqasiya, internet və Yerin müşahidəsi xidmətləri üçün peyk buraxılışlarını sürətləndirdiyi daha geniş kommersiya məkanı və qabaqcıl rabitə təkanlarının bir hissəsidir.

