Një shumicë e ngushtë e qytetarëve gjermanë mbështet pezullimin e përkohshëm të furnizimeve me armë për Izraelin në dritën e luftës në Gaza, sipas një sondazhi të publikuar të martën nga instituti i kërkimeve të opinionit Insa.

Sipas këtij sondazhi, 58 për qind e të anketuarve janë pro një ndalese të përkohshme të dërgesave të armëve. Rreth 22 për qind ishin kundër, ndërsa 19 për qind nuk u përgjigjën ose nuk dëshironin të përgjigjeshin.

Aktualisht, në Gjermani po zhvillohet një debat intensiv rreth furnizimit me armë të Izraelit, veçanërisht në dritën e veprimeve të Izraelit në Gaza.



Ministri i Jashtëm, Johann Wadephul, njoftoi së fundmi se do të rishikojë eksportet gjermane të armëve drejt Izraelit. Ndërkohë, ministri i Brendshëm Alexander Dobrindt mbështeti vazhdimin e eksporteve në përputhje me marrëveshjet ekzistuese.

Të hënën, qeveria gjermane deklaroi se ka miratuar shitje armësh për Izraelin në vlerë prej gati gjysmë miliardi euro që nga tetori i vitit 2023.

Nga 7 tetori 2023 deri më 13 maj 2025, Gjermania ka lëshuar licenca eksporti për furnizime ushtarake ndaj Izraelit me një vlerë totale prej 485,1 milionë euro (rreth 554,3 milionë dollarë), sipas një përgjigjeje zyrtare ndaj një pyetjeje parlamentare nga Partia e Majtë.

Eksportet e miratuara përfshijnë një gamë të gjerë pajisjesh ushtarake, përfshirë sisteme armësh, municion, pajisje radari dhe komunikimi, si dhe pjesë për automjete të blinduara.

Qeveria gjermane deklaroi se kishte dhënë vetëm informacione të kufizuara rreth natyrës së eksporteve, duke iu referuar një vendimi të Gjykatës Kushtetuese Federale që ndalon publikimin e detajeve që mund të zbulojnë aftësitë ose nevojat aktuale ushtarake të Izraelit. Sipas saj, publikimi i tillë mund të dëmtojë marrëdhëniet e jashtme të Gjermanisë.

Javën e kaluar, ministri i Jashtëm gjerman Wadephul tha se Berlini mund të rishikojë dhe ndoshta të kufizojë eksportet e ardhshme të armëve drejt Izraelit për shkak të fushatës së vazhdueshme ushtarake në Gaza.

Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, të paktën 54.470 palestinezë janë vrarë nga lufta gjenocidale e Izraelit që nga 7 tetori 2023.

Ushtria izraelite rifilloi sulmet ndaj Gazës më 18 mars, duke vrarë që atëherë 4.201 persona dhe duke plagosur afër 12.652 të tjerë, duke thyer marrëveshjen e armëpushimit dhe shkëmbimit të pengjeve që ishte arritur në janar.



Në nëntor të vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale (GjNP) lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Ndërkohë, Izraeli përballet edhe me një proces për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GjND) për luftën e tij në enklavën palestineze.