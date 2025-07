Siria do të mbajë zgjedhjet e para parlamentare nën udhëheqjen e re në periudhën 15–20 shtator, pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Asadit.

Komiteti i Lartë Zgjedhor u takua të shtunën me Presidentin Ahmad al-Sharaa për ta informuar atë mbi ndryshimet kryesore në ligjin e përkohshëm zgjedhor, pas raundeve të konsultimeve me sektorë të ndryshëm të shoqërisë siriane, bëri të ditur kreu i komitetit, Mohammad Taha al-Ahmad, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve SANA.

Presidenti Al-Sharaa theksoi rëndësinë e mbajtjes së zgjedhjeve në të gjitha provincat siriane dhe hodhi poshtë çdo ide të ndarjes territoriale, të cilën, sipas tij, e kundërshtojnë të gjithë sirianët.

Gjithashtu, ai nënvizoi nevojën për të përjashtuar nga procesi personat që kanë mbështetur apo bashkëpunuar me kriminelët e luftës, si dhe ata që promovojnë sektarizmin ose ndarjen e vendit, shtoi al-Ahmad.

Sipas sistemit të rishikuar, numri i ulëseve në Asamblenë Popullore (parlamentin) do të rritet nga 150 në 210. Bazuar në regjistrimin e popullsisë të vitit 2011, shpërndarja e ulëseve nëpër provinca do të zgjerohet në përputhje me popullsinë. Presidenti do të emërojë 70 nga 210 deputetët, sqaroi al-Ahmad.

Ai shpjegoi se, pas nënshkrimit të dekretit presidencial për ligjin e përkohshëm zgjedhor, komitetit do t’i nevojitet rreth një javë për të formuar nëndegët e tij, të cilat më pas do të kenë 15 ditë për të përzgjedhur trupat elektorale.

Pas kësaj do të hapet regjistrimi i kandidatëve, të cilët do të kenë një javë kohë për të përgatitur fushatat e tyre, përfshirë debatet me trupat elektorale dhe anëtarët e komitetit.

Zgjedhjet pritet të zhvillohen midis 15 dhe 20 shtatorit, konfirmoi ai, duke shtuar se të paktën 20 për qind e trupave elektorale do të përbëhen nga gra.

Ai shtoi gjithashtu se procesi zgjedhor do të jetë i hapur për vëzhgim nga shoqëria civile dhe organizata ndërkombëtare, nën mbikëqyrjen e Komitetit të Lartë Zgjedhor, i cili do të garantojë edhe të drejtën për të sfiduar listat e kandidatëve dhe rezultatet përfundimtare.

Të shtunën në mbrëmje, presidenca siriane konfirmoi se ka pranuar versionin përfundimtar të ligjit të përkohshëm zgjedhor për parlamentin.

Më 13 qershor, presidenti Al-Sharaa nxori dekretin për krijimin e Komitetit të Lartë Zgjedhor, duke përcaktuar fillimisht 150 ulëse për parlamentin, përpara se ta rriste numrin në 210.

Sipas dekretit, komiteti ka për detyrë formimin e trupave elektorale, të cilat do të zgjedhin dy të tretat e parlamentit, ndërsa një e treta tjetër do të emërohet nga presidenti.

Ulëset do të shpërndahen sipas provincave në bazë të popullsisë dhe do të kategorizohen në zona zgjedhore për përfaqësues të komuniteteve dhe intelektualëve, në përputhje me kriteret e përcaktuara nga komiteti.