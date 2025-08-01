LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Një tjetër foshnje vdes nga uria në Gaza
Duke jetuar në kushte ku qasja në ushqim, qumësht dhe nevoja të tjera themelore është pothuajse e pamundur, Abdulal vdiq nga kequshqyerja në spitalin "Nasser" në jug të Gazës.
Një tjetër foshnje vdes nga uria në Gaza
Një tjetër foshnje vdes nga uria në Gaza / AA
1 Gusht 2025

Një tjetër foshnje ka vdekur nga uria në Rripin e Gazës, ku ushtria izraelite krahas sulmeve të dhunshme ka imponuar uri duke kufizuar ndihmat humanitare.

Sipas informacioneve të marra nga burimet lokale dhe shëndetësore, 2-vjeçari Ahmed Samir Abdulal vdiq nga kequshqyerja e rëndë në spitalin "Nasser" në Khan Younis. Foshnja që kishte ikur nga Rafah me familjen e tij dhe ishte strehuar në zonën Mawasi në perëndim të Khan Younis, po luftonte për mbijetesë në një çadër të improvizuar.

Duke jetuar në kushte ku qasja në ushqim, qumësht dhe nevoja të tjera themelore ishte pothuajse e pamundur, Abdulal vdiq nga kequshqyerja në spitalin "Nasser" në jug të Gazës.

recommended

Mjekët thanë se Abdulal duhet të kishte peshuar mesatarisht 12 kilogramë për moshën e tij, por ai peshonte vetëm 8 kilogramë në kohën e vdekjes së tij. Vdekja e Abdulalit është bërë simbol i urisë që thellohet çdo ditë e më shumë në rajon. 

Sipas një deklarate nga Ministria e Shëndetësisë e Gazës, numri i palestinezëve që kanë vdekur nga kequshqyerja dhe uria që nga fillimi i sulmeve më 7 tetor 2023, është rritur në të paktën 160, prej të cilëve 91 janë fëmijë. Burime lokale theksojnë se Izraeli i ka mbajtur të mbyllura pikat e kalimit kufitar për më shumë se 5 muaj, duke penguar hyrjen e ushqimit për foshnjat, ilaçeve dhe produkteve bazë ushqimorë.

Programi Botëror i Ushqimit i OKB-së (WFP) në një deklaratë më 29 korrik tha se një në tre persona në Rripin e Gazës nuk ka ngrënë për ditë të tëra dhe se rajoni po përjeton një "skenar të rastit më të keq" të urisë.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
Flotilje e re civile drejt Gazës në gusht për të thyer rrethimin izraelit
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Ofendimet ndaj shqiptarëve në RMV: Prokuroria nis hetimet, reagojnë Tirana dhe Prishtina
Shaip Kamberi padit Ana Brnabiqin për nxitje të urrejtjes etnike dhe fetare
Kosova përfshihet nga një stuhi e fuqishme, rrugë të përmbytura dhe breshër i dendur godasin vendin
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Zvicra ofron “marrëveshje më tërheqëse” për ShBA-në pas rritjes së tarifave doganore
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Kosovë, një tjetër zbulim arkeologjik në qytetin antik Ulpianë
Forcat shqiptare rinisin luftën me zjarret, 7 vatra aktive
Sulmi ndaj KFOR-it: 4 vjet e 11 muaj burgim për Millosh Antoviqin
Zëvendëspresidenti turk pranon ministrin e Brendshëm sirian në Ankara
Anëtarë të Baletit dhe Operas Mbretërore bojkotojnë Izraelin
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us