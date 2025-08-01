RAJONI
2 minuta leximi
Në Shkup organizohet program i synetimit kolektiv të fëmijëve
Në programin e organizuar nga Organizata Humanitare El Hilal me seli në Shkup, në bashkëpunim me Bashkinë Metropolitane të Konyas nga Türkiye dhe Komunën e Çairit, para Kalasë së Shkupit u mbajt ceremonia e synetimit për rreth 300 fëmijë.
Në Shkup organizohet program i synetimit kolektiv të fëmijëve
Në Shkup organizohet program i synetimit kolektiv të fëmijëve / AA
1 Gusht 2025

Në Shkup dje u mbajt programi i synetimit kolektiv të fëmijëve jetimë dhe nevojtarë.

Në programin e organizuar nga Organizata Humanitare El Hilal me seli në Shkup, në bashkëpunim me Bashkinë Metropolitane të Konyas nga Türkiye dhe Komunën e Çairit, para Kalasë së Shkupit u mbajt ceremonia e synetimit për rreth 300 fëmijë.

Në ceremoni, e cila filloi me leximin e Kuranit, morën pjesë përfaqësues të komunave Konya dhe Çair, si dhe përfaqësues të Ambasadës së Türkiye në Shkup, të institucione dhe organizatave të ndryshme, si dhe familje të fëmijëve të bërë synet.

Nënkryetari i Bashkisë Metropolitane të Konyas, Mustafa Uzbaş, në fjalën e tij, tha se protokolli i binjakëzimit i nënshkruar midis Konyas dhe Shkupit është një mishërim konkret i lidhjeve kulturore midis dy qyteteve dhe idealeve të përbashkëta që ato mbartin në të ardhmen.

"Ky aktivitet është fryt i këtij vullneti, i këtij uniteti zemrash. Si Konya, ne vazhdojmë të ndërtojmë ura vëllazërie në çdo cep të gjeografisë që e konsiderojmë të afërm dhe të ruajmë mirëkuptimin tonë për sistemin e bashkisë sociale, të mbushur me dashuri", tha ai.

recommended

Kryetari i El Hilal, Behixhudin Shehabi, njoftoi se ky aktivitet po mbahej për herë të 21-të.

"Për një javë, ne do të bëjmë synet rreth 300 fëmijë në 11 vendndodhje në veri, lindje dhe perëndim të Maqedonisë së Veriut, me anëtarët dhe vullnetarët e vlefshëm aktiv të El Hilal", theksoi ai.

Pas fjalimeve, u ndanë mirënjohje për institucionet dhe organizatat mbështetëse.

Në kuadër të ceremonisë u kryen lutje dhe u kënduan ilahi, ndërsa grupet folklorike luajtën valle popullore.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
Flotilje e re civile drejt Gazës në gusht për të thyer rrethimin izraelit
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Ofendimet ndaj shqiptarëve në RMV: Prokuroria nis hetimet, reagojnë Tirana dhe Prishtina
Shaip Kamberi padit Ana Brnabiqin për nxitje të urrejtjes etnike dhe fetare
Kosova përfshihet nga një stuhi e fuqishme, rrugë të përmbytura dhe breshër i dendur godasin vendin
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Zvicra ofron “marrëveshje më tërheqëse” për ShBA-në pas rritjes së tarifave doganore
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Kosovë, një tjetër zbulim arkeologjik në qytetin antik Ulpianë
Forcat shqiptare rinisin luftën me zjarret, 7 vatra aktive
Sulmi ndaj KFOR-it: 4 vjet e 11 muaj burgim për Millosh Antoviqin
Zëvendëspresidenti turk pranon ministrin e Brendshëm sirian në Ankara
Anëtarë të Baletit dhe Operas Mbretërore bojkotojnë Izraelin
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us