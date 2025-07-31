BOTA
1 minuta leximi
Shtëpia e Bardhë: Vendet pa marrëveshje tregtare ose pa letër do të njoftohen nga SHBA sonte
“Nesër, më 1 gusht, tarifat reciproke do të hyjnë në fuqi”, theksoi Leavitt, zëdhënëse e Shtëpisë së Bardhë.
Shtëpia e Bardhë: Vendet pa marrëveshje tregtare ose pa letër do të njoftohen nga SHBA sonte
Shtëpia e Bardhë: Vendet pa marrëveshje tregtare ose pa letër do të njoftohen nga SHBA sonte / Reuters
31 Korrik 2025

Shtëpia e Bardhë ka konfirmuar se tarifat reciproke tregtare do të hyjnë në fuqi në mesnatën e 1 gushtit.

“Ne kemi dërguar 17 letra për vende të ndryshme në mbarë botën dhe për pjesën tjetër të vendeve që nuk kanë një marrëveshje ose kanë marrë një letër, ato do të njoftohen nga kjo administratë para afatit të mesnatës sonte”, u tha gazetarëve zëdhënësja Karoline Leavitt.

“Pra po, nesër, më 1 gusht, tarifat reciproke do të hyjnë në fuqi”, theksoi ajo.

recommended

E pyetur nëse SHBA-ja po mendon të zgjasë afatin e 12 gushtit për Kinën, Leavitt tha se SHBA-ja po ecën në drejtimin e duhur me Kinën.

“Politika aktuale, programi tregtar që kemi aktualisht me Kinën, do të ulë deficitin tonë me 5 miliardë dollarë këtë vit, prandaj po ecim në drejtimin e duhur”, tha ajo.

BURIMI:AA
Eksploro
Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
Flotilje e re civile drejt Gazës në gusht për të thyer rrethimin izraelit
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Ofendimet ndaj shqiptarëve në RMV: Prokuroria nis hetimet, reagojnë Tirana dhe Prishtina
Shaip Kamberi padit Ana Brnabiqin për nxitje të urrejtjes etnike dhe fetare
Kosova përfshihet nga një stuhi e fuqishme, rrugë të përmbytura dhe breshër i dendur godasin vendin
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Zvicra ofron “marrëveshje më tërheqëse” për ShBA-në pas rritjes së tarifave doganore
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Kosovë, një tjetër zbulim arkeologjik në qytetin antik Ulpianë
Forcat shqiptare rinisin luftën me zjarret, 7 vatra aktive
Sulmi ndaj KFOR-it: 4 vjet e 11 muaj burgim për Millosh Antoviqin
Zëvendëspresidenti turk pranon ministrin e Brendshëm sirian në Ankara
Anëtarë të Baletit dhe Operas Mbretërore bojkotojnë Izraelin
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us