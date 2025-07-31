LUFTA NË GAZA
1 minuta leximi
“Portugalia do ta njohë shtetin e Palestinës që në shtator”
Kryeministri do të konsultohet me presidentin dhe parlamentin nëse plotësohen kushtet për njohjen e Palestinës në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, raportojnë mediat portugeze.
“Portugalia do ta njohë shtetin e Palestinës që në shtator”
“Portugalia do ta njohë shtetin e Palestinës që në shtator” / AA
31 Korrik 2025

Portugalia planifikon të njohë shtetin e Palestinës "që në shtator," raportuan të enjten mediat vendase, duke cituar burime nga zyra e kryeministrit.

Zyra e kryeministrit Luis Montenegro deklaroi se nëse plotësohen kushtet “e paraqitura dhe kryesisht të pranuara nga shtetet pjesëmarrëse” në konferencën e OKB-së, Portugalia mund ta njohë shtetin palestinez “që në shtator, në Asamblenë e 80-të të Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara” në Nju Jork, sipas raportimeve të gazetës Diario De Noticias dhe mediave të tjera.

recommended

Montenegro do të konsultohet fillimisht me presidentin e vendit, Marcelo Rebelo de Sousa, si dhe me partitë në parlament.

Zyra e kryeministrit shtoi gjithashtu se në të kaluarën tashmë ka “shpjeguar parakushtet apo kushtet për nisjen e një procesi njohjeje,” konkretisht “marrëveshja me një grup vendesh me të cilat Portugalia ka mbajtur një dialog të përhershëm dhe që kanë marrë pjesë aktive në këtë konferencë”.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
Flotilje e re civile drejt Gazës në gusht për të thyer rrethimin izraelit
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Ofendimet ndaj shqiptarëve në RMV: Prokuroria nis hetimet, reagojnë Tirana dhe Prishtina
Shaip Kamberi padit Ana Brnabiqin për nxitje të urrejtjes etnike dhe fetare
Kosova përfshihet nga një stuhi e fuqishme, rrugë të përmbytura dhe breshër i dendur godasin vendin
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Zvicra ofron “marrëveshje më tërheqëse” për ShBA-në pas rritjes së tarifave doganore
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Kosovë, një tjetër zbulim arkeologjik në qytetin antik Ulpianë
Forcat shqiptare rinisin luftën me zjarret, 7 vatra aktive
Sulmi ndaj KFOR-it: 4 vjet e 11 muaj burgim për Millosh Antoviqin
Zëvendëspresidenti turk pranon ministrin e Brendshëm sirian në Ankara
Anëtarë të Baletit dhe Operas Mbretërore bojkotojnë Izraelin
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us