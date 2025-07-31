TÜRKİYE
1 minuta leximi
Presidenti Erdoğan pret me ceremoni zyrtare homologun e tij nga Gaboni
Dy presidentët pritet të zhvillojnë një konferencë të përbashkët për media dhe të marrin pjesë në një ceremoni nënshkrimi të marrëveshjeve dypalëshe.
Presidenti Erdoğan pret me ceremoni zyrtare homologun e tij nga Gaboni / AA
31 Korrik 2025

Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, ka pritur homologun e tij nga Gaboni, Brice Clotaire Oligui Nguema, me një ceremoni zyrtare në Ankara.

Ceremonia e mirëseardhjes u zhvillua në Kompleksin Presidencial në kryeqytetin turk.

Derisa autokolona e presidentit Oligui Nguema po afrohej, një njësi e kalorësisë përshëndeti automjetin në rrugën që të çonte në kompleks dhe e shoqëroi atë deri në hyrjen protokollare.

Pas mbërritjes së dy liderëve në sheshin ceremonial, një bandë ushtarake luajti himnet kombëtare të të dy vendeve. Ceremonia gjithashtu përfshiu një shfaqje flamujsh që përfaqësonin 16 shtete historike turke, së bashku me një roje nderi ushtarake dhe një përshëndetje me 21 topa.

Pas ceremonisë së mirëseardhjes, të dy presidentët zhvilluan një takim kokë më kokë, i ndjekur nga bisedime midis delegacioneve të tyre.

Dy presidentët pritet të zhvillojnë një konferencë të përbashkët për media dhe të marrin pjesë në një ceremoni nënshkrimi të marrëveshjeve dypalëshe.

Më vonë në mbrëmje, presidenti Erdoğan do të shtrojë një darkë zyrtare në nder të presidentit Oligui Nguema.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
