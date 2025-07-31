Më shumë se 25.000 migrantë të parregullt kanë kaluar Kanalin La Manche (Kanali Anglez) këtë vit, dhe kjo shifër është arritur në një kohë rekord, sipas të dhënave zyrtare të publikuara të enjten.
Kjo është hera e parë që shifra e 25.000 kalimeve është tejkaluar që në muajin korrik.
Shifrat paraqesin një rritje të konsiderueshme krahasuar me vitet e mëparshme. Gjatë gjithë vitit 2020 u regjistruan 8.461 kalime, ndërsa në vitin 2019 kishte 1.835.
Në vitin 2018 u regjistruan vetëm 297 persona që kaluan kanalin, edhe pse grumbullimi i të dhënave nisi vetëm më 3 nëntor të atij viti.
Të dhënat më të fundit tregojnë se numri i përgjithshëm i kalimeve në vitin 2025 arriti në 10.000 deri në fund të prillit dhe 20.000 deri në fund të qershorit.
Në qershor, qeveria publikoi të dhëna që tregonin për një numër më të madh ditësh me kushte të favorshme moti për kalim, si në vitin 2024 ashtu edhe në 2025.
Më herët këtë muaj, kryeministri britanik Keir Starmer dhe presidenti francez Emmanuel Macron ranë dakord për një skemë pilot sipas së cilës disa migrantë që kalojnë kanalin do të ndalohen dhe kthehen në Francë.