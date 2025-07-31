Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, ka bërë të ditur se ai dhe presidentja meksikane, Claudia Sheinbaum, ranë dakord të zgjasin një marrëveshje tregtare për 90 ditë.
“Sapo përfundova një bisedë telefonike me presidenten e Meksikës, Claudia Sheinbaum, që ishte shumë e suksesshme në atë që, gjithnjë e më shumë, po njihemi dhe po e kuptojmë njëri-tjetrin”, shkroi Trump në platformën Truth Social.
Trump tha se Meksika do të vazhdojë të paguajë një tarifë prej 25 për qind për fentanilin, 25 për qind për makinat, si dhe 50 për qind për çelikun, alumin dhe bakrin.
“Përveç kësaj, Meksika ka rënë dakord të ndërpresë menjëherë Barrierat Tregtare Jotarifore, të cilat ishin të shumta. Ne do të flasim me Meksikën gjatë 90 ditëve të ardhme me qëllim nënshkrimin e një Marrëveshje Tregtare diku brenda periudhës 90-ditore ose më gjatë”, tha presidenti amerikan.