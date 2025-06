Qindra mijëra qytetarë bënë nderimet e tyre gjatë një periudhe katërditore zie pranë arkivolit të saj në Pallatin e Westminsterit. Me këtë u shënua fundi i një periudhe 10-ditore zie kombëtare pasi Mbretëresha vdiq në Kështjellën Balmoral në Skoci më 8 shtator.

Sot, më 19 shtator, Britania e Madhe do të mbajë funeralin më të madh shtetëror në historinë e kohëve të fundit për një monark, veçanërisht për faktin se Mbretëresha Elizabeth II ka qenë në këtë pozicion për kohën më të gjatë në historinë e vendit, ose gjithsej 70 vjet në fron.

5.000 pjesëtarë të ushtrisë në funeralShërbimi i varrimit do të fillojë me arkivolën e Mbretëreshës që do të transportohet nga 98 anëtarë të Marinës Britanike në Westminster Abbey. Mbi 5.000 pjesëtarë të ushtrisë do të jenë pjesë e aktiviteteve dhe zakoneve të planifikuara. Funerali do të bëhet nga Reverend David Hoyle si kujdestar i Westminsterit në frymën e historisë britanike dhe në përputhje me parimet e Kishës së Anglisë.

Mbreti i ri Charles III do të jetë i pranishëm me gruan e tij mbretëreshën Camilla, si dhe anëtarët e familjes mbretërore britanike.

Kush do të marrë pjesë në varrim?Kryeministrja britanike Liz Truss, presidenti amerikan Joe Biden, Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe të tjerë do të jenë ndër liderët botërorë të pranishëm në funeral.

Përfaqësuesit më të lartë të shtetit do të dërgojnë gjithashtu disa vende anëtare të Komonuelthit, duke përfshirë Australinë, Zelandën e Re dhe Kanadanë, që humbën kreun e shtetit me vdekjen e Elizabeth II, si dhe vende që ose nuk janë më monarki ose nuk kanë pranuar monark britanik për postin e kreut të shtetit, si India dhe Kenia.

Putinit nuk iu bë ftesëNuk iu dërgua ftesë presidentit rus Vlladimir Putin. Kështu, përveç Rusisë, disa vende të tjera nuk do të përfaqësohen nga liderët e tyre shtetërorë në Londër, përfshirë Sirinë, Afganistanin, Bjellorusinë dhe Mianmarin.

Transmetim i drejtëpërdrejtëFunerali do të transmetohet drejtpërdrejt në televizion, radio dhe internet, i pari në historinë e Mbretërisë së Bashkuar. Procesioni i udhëhequr nga Mbreti Charles III do të vazhdojë në morgun e Shën Gjergjit në Kështjellën Windsor ku do të mbahet një ceremoni më e vogël me 800 të ftuar.

Një ceremoni intime për më të afërmitMë pas, mbretëresha do të prehet pranë princit Philip, bashkëshortit të saj të ndjerë, në një ceremoni intime vetëm për familjen dhe të më afërmit.