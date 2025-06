Rekordi i vitit të kaluar është thyer sërish. Gjithsej 533 gazetarë të mbajtur në lidhje me punën e tyre më 1 dhjetor ishte 13.4% më i lartë se shifra e vitit të kaluar. RSF-ja gjithashtu nuk ka parë kurrë më parë kaq shumë gra gazetare në paraburgim. Një total prej 78 janë mbajtur aktualisht, një rritje rekord prej gati 30% krahasuar me vitin 2021. Gratë tani përbëjnë gati 15% të gazetarëve të ndaluar, krahasuar me më pak se 7% pesë vjet më parë.

Kina, ku censura dhe survejimi kanë arritur nivele ekstreme, vazhdon të jetë burgosësi më i madh në botë i gazetarëve, me gjithsej 110 të mbajtur aktualisht. Ato përfshijnë Huang Xueqin, një gazetare e pavarur që mbulonte korrupsionin, ndotjen industriale dhe ngacmimin e grave. Gjithashtu, një shenjë e represionit të madh, Republika Islamike e Iranit, me 47 të burgosur, u bë burgosësi i tretë më i madh në botë i gazetarëve vetëm një muaj pas fillimit të protestave masive. Ndër gazetarët e parë të arrestuar ishin dy gra, Nilufar Hamedi dhe Elahe Mohammadi, të cilat kishin ndihmuar në tërheqjen e vëmendjes për vdekjen e gruas së re kurde iraniane, Mahsa Amini. Ata tani përballen me dënimin me vdekje.

Është rritur edhe numri i gazetarëve të vrarë. Gjithsej 57 paguan me jetë për angazhimin e tyre për të raportuar lajmet në vitin 2022 – një rritje prej 18,8% krahasuar me vitin 2021, pas një periudhe dyvjeçare me qetësi relative dhe shifra të ulëta historikisht. Lufta që shpërtheu në Ukrainë më 24 shkurt 2022 është një nga arsyet e kësaj rritjeje. Tetë gazetarë u vranë në gjashtë muajt e parë të luftës. Midis tyre ishin Maks Levin, një fotoreporter ukrainas, i cili u qëllua qëllimisht nga ushtarët rusë më 13 mars, dhe Frédéric Leclerc-Imhoff, një video reporter francez për kanalin televiziv të lajmeve BFMTV, i cili u vra nga një predhë shpërthyese ndërsa mbulonte evakuimin e civilëve.

Ndërkohë, më shumë se 60% e gazetarëve të vrarë humbën jetën në vendet që konsiderohen të jenë në paqe në vitin 2022. Njëmbëdhjetë u vranë vetëm në Meksikë – gati 20% e numrit të përgjithshëm të gazetarëve të vrarë në mbarë botën. Shifrat e Meksikës, së bashku me Haitin (me gjashtë të vrarë) dhe atë të Brazilit (me tre të vrarë) ndihmuan në shndërrimin e Amerikës në rajonin më të rrezikshëm të botës për median, me gati gjysmën (47.4%) e numrit të përgjithshëm të gazetarëve të vrarë në mbarë botën në vitin 2022.

Përmbledhja e vitit 2022 raporton gjithashtu se të paktën 65 gazetarë dhe punonjës të medias mbahen aktualisht peng. Ato përfshijnë Olivier Dubois, një reporter francez i cili është mbajtur për më shumë se 20 muaj nga Grupi Mbështetës për Islamin dhe Myslimanët (JNIM), një grup i armatosur në Mali i lidhur me al-Kaedën, si dhe Austin Tice, një gazetar amerikan i rrëmbyer gati 10 vjet më parë në Siri. Për më tepër, dy gazetarë të tjerë u raportuan të zhdukur në vitin 2022, duke e çuar numrin total të gazetarëve të zhdukur aktualisht në 49.

Përmbledhja gjithashtu hedh një vështrim në disa nga rastet më të habitshme të vitit, duke përfshirë atë të Ivan Safronov, një prej gazetarëve më të mirë investigativë të Rusisë, i cili u dënua me 22 vjet burg për zbulimin e “sekreteve shtetërore” që ishin lehtësisht të disponueshme në internet. Kjo ishte fjalia më e gjatë e regjistruar nga RSF në vitin 2022. Ai përmend gjithashtu rastin e Dom Phillips, një gazetari britanik, trupi i copëtuar i të cilit u gjet në një pjesë të largët të Amazonës braziliane, ku ai kishte shkuar për të hulumtuar përpjekjet e grupeve vendase indigjene për të, për luftimin e gjuetisë pa leje, për nxjerrjen e paligjshme të arit dhe për shpyllëzimin.

Që nga viti 1995, Reporterët pa Kufij (RSF) ka përpiluar një përmbledhje vjetore të dhunës dhe abuzimeve kundër gazetarëve bazuar në të dhënat e sakta të mbledhura nga 1 janari deri më 1 dhjetor të vitit në fjalë. Shifrat përmbledhëse të vitit 2022 përfshijnë gazetarë profesionistë, gazetarë joprofesionistë dhe punonjës të medias. RSF-ja mbledh informacion të detajuar që i mundëson të pohojë me siguri ose me shumë besim se ndalimi, rrëmbimi, zhdukja ose vdekja e çdo gazetari ishte rezultat i drejtpërdrejtë i punës së tyre gazetareske. Metodologjia jonë mund të shpjegojë dallimet midis shifrave tona dhe atyre të organizatave të tjera.