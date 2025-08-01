Të paktën 60.332 palestinezë janë vrarë në luftën gjenocidale të Izraelit në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023, tha sot Ministria e Shëndetësisë e enklavës.
Në një deklaratë, Ministria tha se 83 trupa u sollën në spitale në 24 orët e fundit, ndërsa 554 persona u plagosën, duke e çuar numrin e të plagosurve në 147.643 deri më tani.
“Shumë viktima janë ende të bllokuara nën rrënoja dhe në rrugë pasi ekipet e shpëtimit nuk janë në gjendje t’i arrijnë”, shtoi ajo.
Ministria vuri në dukje se 53 palestinezë janë vrarë dhe mbi 400 të tjerë janë plagosur në përpjekje për të siguruar ndihmë humanitare në 24 orët e fundit, duke e çuar numrin total të palestinezëve të vrarë ndërsa kërkonin ndihmë në 1.383, me mbi 9.218 të tjerë të plagosur që nga 27 maji.
Ushtria izraelite rifilloi sulmet e saj në Rripin e Gazës më 18 mars dhe që atëherë ka vrarë 9.163 persona dhe ka plagosur 35.602 të tjerë, duke prishur një marrëveshje armëpushimi dhe shkëmbimi të të burgosurve që hyri në fuqi në janar.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze.