Palestinezët, të cilët vuajnë nën sulmet e pamëshirshme të Izraelit, u dyndën në Korridorin Netzarim për të marrë furnizime të kufizuara ushqimore në qytetin e Gazës.
Ndërsa uria vazhdon të përkeqësohet në gjithë rajonin, banorët po përpiqen me dëshpërim të sigurojnë nevojat themelore nga shpërndarjet e ndihmave, të cilat mbeten të pamjaftueshme për të përmbushur nevojat në rritje humanitare.
- Gaza po vdes nga uria
Rripi i Gazës, nën sulmin izraelit dhe në një rrethim të rreptë që kufizon hyrjen e ndihmës humanitare, po përjeton një katastrofë humanitare, me uri të përhapur dhe mungesë uji, ilaçesh, furnizimesh mjekësore dhe materialesh higjenike.
Vdekjet nga uria, veçanërisht midis fëmijëve, shënojnë rritje në Rripin e Gazës. Që nga 7 tetori 2023, të paktën 154 persona, përfshirë 89 fëmijë, kanë vdekur për shkak të urisë në Rripin e Gazës.
Të paktën 60.239 palestinezë janë vrarë dhe 146.894 janë plagosur në sulmet e Izraelit në Rripin e Gazës që nga kjo datë.