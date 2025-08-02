LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Londër, mbështetësit e Palestinës mbajnë tubim “Ndaloni urinë e Gazës”
Demonstruesit brohoritnin slogane dhe goditnin tenxhere dhe tiganë për të tërhequr vëmendjen ndaj krizës së urisë në Gaza të shkaktuar nga Izraeli.
Londër, mbështetësit e Palestinës mbajnë tubim “Ndaloni urinë e Gazës”
Londër, mbështetësit e Palestinës mbajnë tubim “Ndaloni urinë e Gazës” / AA
2 Gusht 2025

Protestuesit pro-palestinezë u tubuan në Londër për një demonstratë nën sloganin “Ndaloni urinë në Gaza”.

Demonstruesit brohoritnin slogane dhe goditnin tenxhere dhe tiganë për të tërhequr vëmendjen ndaj krizës së urisë në Gaza të shkaktuar nga Izraeli.

Numri i të vdekurve nga uria në Gaza që nga tetori i vitit 2023 është rritur në 162, përfshirë 92 fëmijë.

Javën e kaluar, Programi Botëror i Ushqimi i OKB-së (WFP) paralajmëroi se një e treta e popullsisë së Gazës ka mbetur pa ushqim për disa ditë rresht për shkak të rrethimit izraelit.

recommended

Sipas vlerësimeve të WFP-së, një në katër palestinezë në Gaza përballet me kushte të ngjashme me urinë dhe 100 mijë gra dhe fëmijë vuajnë nga kequshqyerja akute.

Izraeli ka mbajtur një bllokadë në Gaza për 18 vjet, ndërsa që nga 2 marsi ka mbyllur të gjitha kalimet kufitare, duke bllokuar hyrjen e ndihmës humanitare dhe duke përkeqësuar kushtet tashmë të tmerrshme në enklavën palestineze.

Zyrtarët palestinezë thonë se nevojiten të paktën 600 kamionë ndihmash në ditë për të përmbushur nevojat e popullsisë prej 2.4 milionë banorësh të territorit.

Ushtria izraelite vazhdon me ofensivën brutale në Gaza që nga 7 tetori i vitit 2023, duke vrarë të paktën 60.300 palestinezë. Bombardimet e pamëshirshme kanë shkatërruar enklavën dhe kanë çuar në mungesë ushqimesh.

BURIMI:AA
Eksploro
Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
Flotilje e re civile drejt Gazës në gusht për të thyer rrethimin izraelit
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Ofendimet ndaj shqiptarëve në RMV: Prokuroria nis hetimet, reagojnë Tirana dhe Prishtina
Shaip Kamberi padit Ana Brnabiqin për nxitje të urrejtjes etnike dhe fetare
Kosova përfshihet nga një stuhi e fuqishme, rrugë të përmbytura dhe breshër i dendur godasin vendin
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Zvicra ofron “marrëveshje më tërheqëse” për ShBA-në pas rritjes së tarifave doganore
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Kosovë, një tjetër zbulim arkeologjik në qytetin antik Ulpianë
Forcat shqiptare rinisin luftën me zjarret, 7 vatra aktive
Sulmi ndaj KFOR-it: 4 vjet e 11 muaj burgim për Millosh Antoviqin
Zëvendëspresidenti turk pranon ministrin e Brendshëm sirian në Ankara
Anëtarë të Baletit dhe Operas Mbretërore bojkotojnë Izraelin
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us