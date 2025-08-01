LUFTA NË GAZA
"Pa asnjë nëse”: Kryeministri i Skocisë kërkon njohje të menjëhershme të Palestinës nga MB-ja
“Populli i Gazës ka vuajtur në mënyrë të paimagjinueshme, na duhet paqe, na duhet zgjidhje me dy shtete, na duhet tani. Pa nëse,” thotë John Swinney.
1 Gusht 2025

Kryeministri i Skocisë, John Swinney, i ka bërë thirrje qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar ta njohë menjëherë shtetin e Palestinës, duke deklaruar se “nuk ka nëse” për këtë vendim.

Komentet e tij pasojnë zotimin e kryeministrit britanik, Keir Starmer, më herët këtë javë, për ta njohur Palestinën në shtator – por vetëm nëse Izraeli plotëson një sërë kushtesh.

Këto kushte përfshijnë një angazhim ndaj zgjidhjes me dy shtete, ndalimin e aneksimit të tokave palestineze në Bregun Perëndimor, si dhe marrjen e masave për t’i dhënë fund asaj që Starmer e quajti “gjendje e tmerrshme në Gaza.”

Megjithatë, Swinney ka kërkuar që qeveria britanike të veprojë menjëherë dhe pa kushte.

Në një video të postuar në rrjetet sociale të enjten, kryeministri skocez tha: “Le të flasim për Palestinën. Kryeministri britanik tha se Palestina duhet të jetë një shtet sovran ‘nëse’. Për mua nuk ka asnjë nëse.”

“Duhet të shpallet tani një shtet sovran palestinez. Duhet një armëpushim në Lindjen e Mesme. Duhet të sillet një armëpushim për njerëzit e uritur të Gazës, dhe Izraeli duhet t’i heqë bllokadat tani,” shtoi ai.

“Populli i Gazës ka vuajtur në mënyrë të paimagjinueshme, na duhet paqe, na duhet një zgjidhje me dy shtete, na duhet tani. Pa nëse,” përfundoi ai.

Ushtria izraelite ka ndërmarrë një ofensivë brutale në Gaza që nga 7 tetori 2023, duke vrarë mbi 60.300 palestinezë. Bombardimet e pandërprera kanë shkatërruar enklavën dhe kanë shkaktuar mungesa të mëdha ushqimore.

Të hënën, organizatat izraelite për të drejtat e njeriut, B’Tselem dhe Mjekët për të Drejtat e Njeriut – Izrael, e akuzuan Izraelin për gjenocid në Gaza, duke përmendur shkatërrimin sistematik të shoqërisë palestineze dhe shkatërrimin e qëllimshëm të sistemit shëndetësor të territorit.

Në nëntor të vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli përballet gjithashtu me një çështje për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
