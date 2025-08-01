Duke iu përgjigjur shprehjes së “zhgënjimit” nga presidenti i ShBA-së, Donald Trump për mungesën e përparimit të procesit të paqes në Ukrainë, presidenti rus Vlladimir Putin i kërkoi atij të shmangë “pritjet e tepërta” dhe t'i rifillojë bisedimet për këtë çështje.
“Lidhur me çdo zhgënjim që vjen nga kushdo, të gjitha zhgënjimet lindin nga pritjet e tepërta. Ky është një rregull i përgjithshëm i njohur”, tha Putin në një konferencë për media në qytetin Valaam.
Ai shtoi se “qasja ndaj zgjidhjes së problemeve në mënyrë paqësore kërkon diskutime të plota, qoftë publikisht ose në heshtje në izolimin e proceseve të negociatave”, duke sinjalizuar nevojën për t’u rikthyer në bisedime.
Putin gjithashtu përsëriti angazhimin e Rusisë për një zgjidhje paqësore të krizës ukrainase, duke vënë në dukje se Moska ka propozuar krijimin e tri grupeve të punës me Kievin për këtë qëllim.
I pyetur nëse Ukraina i është përgjigjur propozimit të Rusisë për këto grupe, Putin konfirmoi se reagimi fillestar i Kievit ka qenë pozitiv. Lidhur me rëndësinë e vazhdimit të dialogut, ai theksoi se bisedimet janë “gjithmonë të rëndësishme dhe të kërkuara”.
“Në parim, mund të presim. Nëse udhëheqja ukrainase beson se tani nuk është koha e duhur dhe se pritja është e nevojshme, ju lutemi ta bëni këtë, ne jemi gati të presim”, shtoi ai.
Presidenti rus theksoi gjithashtu rezultatet e tri raundeve të bisedimeve me Ukrainën të mbajtura në Stamboll që nga maji, duke thënë se “shumë probleme humanitare u zgjidhën falë këtyre bisedimeve”.
Më 14 korrik, Trump tha se ShBA-ja do të vendosë tarifa importi deri në 100 për qind për Rusinë dhe partnerët e saj tregtarë, nëse Moska dhe Kievi nuk arrijnë marrëveshje për të zgjidhur krizën ukrainase brenda 50 ditëve.
Këtë të hënë, ai njoftoi se ka vendosur ta reduktojë këtë afat në vetëm 10 ditë.
Lidhur me raketën "Oreshnik" të Rusisë, e cila tani është në prodhim serik, Putin tha se ajo mund të vendoset në Bjellorusi deri në fund të këtij viti.