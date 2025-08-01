LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Erdoğan: Komuniteti ndërkombëtar ka përgjegjësi të madhe për të vendosur armëpushim në Gaza
Duke theksuar agresionin dhe tragjedinë humanitare të Izraelit në Gaza, Erdoğan në samitin trepalësh tha se e vetmja zgjidhje e qëndrueshme është krijimi i një shteti sovran dhe të pavarur të Palestinës me kryeqytet Kudsin Lindor.
Erdoğan: Komuniteti ndërkombëtar ka përgjegjësi të madhe për të vendosur armëpushim në Gaza
Erdoğan: Komuniteti ndërkombëtar ka përgjegjësi të madhe për të vendosur armëpushim në Gaza / AA
1 Gusht 2025

Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, ka deklaruar se komuniteti ndërkombëtar ka një përgjegjësi të madhe për të vendosur një armëpushim të menjëhershëm në Gaza dhe për të ofruar sa më parë ndihmë humanitare në rajon.

Siç njofton Drejtoria e Komunikimit e Turqisë, deklarata e presidentit Erdoğan erdhi gjatë një samiti trepalësh në Stamboll me kryeministren italiane, Giorgia Meloni dhe kryeministrin e Qeverisë së Unitetit Kombëtar të Libisë, Abdul Hamid Dbeibeh.

Duke theksuar agresionin dhe tragjedinë humanitare të Izraelit në Gaza, presidenti Erdoğan tha se e vetmja zgjidhje e qëndrueshme është krijimi i një shteti sovran, të pavarur dhe gjeografikisht të integruar të Palestinës me kryeqytet Kudsin Lindor, bazuar në kufijtë e vitit 1967.

Drejtoria e komunikimit tha se bashkëpunimi midis vendeve dhe çështjet rajonale gjithashtu u diskutuan në samit.

recommended

Erdoğan theksoi rëndësinë e bashkëpunimit midis tre vendeve në adresimin e sfidave me të cilat përballet rajoni i Mesdheut, duke përfshirë lëvizjet e migracionit të parregullt.

Presidenti turk gjithashtu theksoi se zgjidhjet afatgjata dhe të qëndrueshme, si dhe koordinimi shumëpalësh janë të nevojshme për të zhdukur burimin e migracionit të parregullt.

Drejtoria turke tha se gjatë samitit u vendos që liderët të takohen për t’i diskutuar vendimet e marra pas mbledhjes së komiteteve të bashkëpunimit.

Duke refuzuar thirrjet ndërkombëtare për armëpushim, ushtria izraelite ka vazhduar me ofensivës brutale në Gaza që nga 7 tetori i vitit 2023, duke vrarë të paktën 60.300 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Bombardimet e pamëshirshme kanë shkatërruar enklavën dhe kanë çuar në mungesë ushqimi.

BURIMI:AA
Eksploro
Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
Flotilje e re civile drejt Gazës në gusht për të thyer rrethimin izraelit
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Ofendimet ndaj shqiptarëve në RMV: Prokuroria nis hetimet, reagojnë Tirana dhe Prishtina
Shaip Kamberi padit Ana Brnabiqin për nxitje të urrejtjes etnike dhe fetare
Kosova përfshihet nga një stuhi e fuqishme, rrugë të përmbytura dhe breshër i dendur godasin vendin
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Zvicra ofron “marrëveshje më tërheqëse” për ShBA-në pas rritjes së tarifave doganore
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Kosovë, një tjetër zbulim arkeologjik në qytetin antik Ulpianë
Forcat shqiptare rinisin luftën me zjarret, 7 vatra aktive
Sulmi ndaj KFOR-it: 4 vjet e 11 muaj burgim për Millosh Antoviqin
Zëvendëspresidenti turk pranon ministrin e Brendshëm sirian në Ankara
Anëtarë të Baletit dhe Operas Mbretërore bojkotojnë Izraelin
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us