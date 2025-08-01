1 Gusht 2025
Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, priti kryeministren italiane Giorgia Meloni dhe kryeministrin e Qeverisë së Unitetit Kombëtar të Libisë, Abdulhamid Dibeybe, në kuadër të Samitit të Bashkëpunimit Türkiye-Itali-Libi.
Presidenti Erdoğan priti kryeministren italiane Meloni dhe kryeministrin e Qeverisë së Unitetit Kombëtar të Libisë, Dibeybe, me ceremoni zyrtare të ndara në Zyrën Presidenciale Dolmabahçe.
Në takimin me dyer të mbyllura, presidentin Erdoğan e shoqëruan ministri i Jashtëm Hakan Fidan, drejtori i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës, İbrahim Kalın dhe këshilltari kryesor për Politikë të Jashtme dhe Siguri i presidentit, Akif Çağatay Kılıç.