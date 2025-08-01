Anija ushtarake turke “TCG SANCAKTAR” ka realizuar një vizitë dyditore në Portin e Durrësit.
Në një njoftim në rrjetet sociale të Forcës Detare të Shqipërisë thuhet se në kuadër të bashkëpunimit dypalësh Shqipëri–Türkiye për vitin 2025, Forca Detare priti në një vizitë dyditore në Portin e Durrësit anijen ushtarake të Marinës Turke.
"Gjatë vizitës, delegacioni turk u prit nga komandanti i Forcës Detare/Rojës Bregdetare, Nënadmiral Adnand Agastra, ku u diskutua forcimi i bashkëpunimit ndërmjet dy flotave, ndërveprimi operacional dhe mbështetja për studentët shqiptarë që ndjekin studimet ushtarake në Türkiye", thuhet në njoftim.
Gjithashtu, theksohet se vizita konfirmon marrëdhëniet e ngushta dhe aleancën e fortë mes dy vendeve partnere në NATO. Raportohet se “TCG SANCAKTAR” është e gjatë rreth 139 metra dhe me kapacitet mbajtës deri në 1.200 tonë ngarkesë.