Një sulm ajror izraelite ka goditur Xhaminë Al-Albani në Khan Younis në jug të Rripit të Gazës.
Pamjet tregojnë ndikimin e shpërthimit në momentin e goditjes dhe shkatërrimin pasues të xhamisë, si dhe zonën përreth ku palestinezët e zhvendosur po strehoheshin në tenda.
Ekipet e emergjencës dhe ambulancat nxituan në vendngjarje pas sulmit.
Xhamia Al-Albani kishte pësuar dëme edhe nga sulmet e mëparshme izraelite.
Që nga fillimi i gjenocidit të saj në enklavën e rrethuar palestineze, Izraeli ka shënjestruar sistematikisht objekte civile, përfshirë shkolla, spitale dhe vende adhurimi.
Duke refuzuar thirrjet ndërkombëtare për armëpushim, ushtria izraelite vazhdon me ofensivën brutale në Gaza që nga 7 tetori i vitit 2023, duke vrarë të paktën 60.300 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Bombardimet e pamëshirshme kanë shkatërruar enklavën dhe kanë çuar në mungesë të rëndë ushqimi.
Nëntorin e vitit të kaluar kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavën palestineze.