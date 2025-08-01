LUFTA NË GAZA
1 minuta leximi
Sulmi izraelit godet xhaminë në Gaza mes gjenocidit të vazhdueshëm
Pamjet tregojnë ndikimin e shpërthimit në momentin e goditjes dhe shkatërrimin pasues të xhamisë, si dhe zonën përreth ku palestinezët e zhvendosur po strehoheshin në tenda.
Sulmi izraelit godet xhaminë në Gaza mes gjenocidit të vazhdueshëm
Sulmi izraelit godet xhaminë në Gaza mes gjenocidit të vazhdueshëm / AA
1 Gusht 2025

Një sulm ajror izraelite ka goditur Xhaminë Al-Albani në Khan Younis në jug të Rripit të Gazës.

Pamjet tregojnë ndikimin e shpërthimit në momentin e goditjes dhe shkatërrimin pasues të xhamisë, si dhe zonën përreth ku palestinezët e zhvendosur po strehoheshin në tenda.

Ekipet e emergjencës dhe ambulancat nxituan në vendngjarje pas sulmit.

Xhamia Al-Albani kishte pësuar dëme edhe nga sulmet e mëparshme izraelite.

recommended

Që nga fillimi i gjenocidit të saj në enklavën e rrethuar palestineze, Izraeli ka shënjestruar sistematikisht objekte civile, përfshirë shkolla, spitale dhe vende adhurimi.

Duke refuzuar thirrjet ndërkombëtare për armëpushim, ushtria izraelite vazhdon me ofensivën brutale në Gaza që nga 7 tetori i vitit 2023, duke vrarë të paktën 60.300 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Bombardimet e pamëshirshme kanë shkatërruar enklavën dhe kanë çuar në mungesë të rëndë ushqimi.

Nëntorin e vitit të kaluar kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavën palestineze.

BURIMI:AA
Eksploro
Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
Flotilje e re civile drejt Gazës në gusht për të thyer rrethimin izraelit
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Ofendimet ndaj shqiptarëve në RMV: Prokuroria nis hetimet, reagojnë Tirana dhe Prishtina
Shaip Kamberi padit Ana Brnabiqin për nxitje të urrejtjes etnike dhe fetare
Kosova përfshihet nga një stuhi e fuqishme, rrugë të përmbytura dhe breshër i dendur godasin vendin
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Zvicra ofron “marrëveshje më tërheqëse” për ShBA-në pas rritjes së tarifave doganore
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Kosovë, një tjetër zbulim arkeologjik në qytetin antik Ulpianë
Forcat shqiptare rinisin luftën me zjarret, 7 vatra aktive
Sulmi ndaj KFOR-it: 4 vjet e 11 muaj burgim për Millosh Antoviqin
Zëvendëspresidenti turk pranon ministrin e Brendshëm sirian në Ankara
Anëtarë të Baletit dhe Operas Mbretërore bojkotojnë Izraelin
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us