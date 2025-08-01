Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, deklaroi të premten se ka urdhëruar vendosjen e dy nëndetëseve amerikane me armë bërthamore në “rajonet përkatëse”, në mes të përshkallëzimit të luftës verbale me ish-presidentin rus Dmitry Medvedev.
“Bazuar në deklaratat shumë provokuese të ish-presidentit të Rusisë, Dmitry Medvedev, i cili aktualisht është nënkryetar i Këshillit të Sigurisë së Federatës Ruse, kam urdhëruar që dy nëndetëse bërthamore të vendosen në rajonet përkatëse, për çdo rast, nëse këto deklarata të rrezikshme dhe nxitëse nuk janë thjesht fjalë boshe,” shkroi Trump në rrjetet sociale.
“Fjalët kanë shumë rëndësi dhe shpesh mund të sjellin pasoja të padëshiruara. Shpresoj që ky të mos jetë një nga ato raste,” shtoi ai.
Medvedev, të hënën, kritikoi ashpër Trumpin, duke paralajmëruar se presioni në rritje ndaj Kremlinit për shkak të luftës në Ukrainë mund të çojë në një konflikt më të gjerë, jo vetëm mes Rusisë dhe Ukrainës, por edhe mes Rusisë dhe SHBA-së.
“50 ditë apo 10… Duhet të mbajë mend dy gjëra: 1. Rusia nuk është Izrael, madje as Iran. 2. Çdo ultimatum i ri është një kërcënim dhe një hap drejt luftës. Jo me Ukrainën, por me vendin tënd. Mos shko në gjurmët e ‘Sleepy Joe’-t!”, shkroi Medvedev në X.
Ish-presidenti rus e ashpërsoi më tej qëndrimin e tij në një postim të veçantë në Telegram, duke ngritur shqetësime për sistemin sovjetik “Dora e Vdekur” nga koha e Luftës së Ftohtë – një mekanizëm i automatizuar që do të niste një sulm bërthamor nëse udhëheqësia sovjetike do të neutralizohej.
Thuhet se ky sistem është ende funksional.