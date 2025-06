Kreu i Drejtorisë së Komunikimit të Presidencës së Republikës së Türkiyes, Fahrettin Altun, deklaroi se edhe Izraeli po kryen gjenocid kulturor në Gaza për të shkatërruar shpirtërisht këtë rajon.

Altun foli sot në panelin “Gjenocidi në Gaza: Dëshmi të reja”, organizuar nga Anadolu Agency (AA).

Në fjalën e tij, Altun tha se beson se ky panel do të jetë një nga ngjarjet kryesore ku krimet e kryera nga Izraeli në Gaza do të regjistrohen para ligjit, historisë dhe ndërgjegjes së njerëzimit.

"Me pamjet që kemi marrë nga puna në terren përmes ngjarjeve si kjo, ne do të tregojmë se masakrat izraelite nuk janë 'të supozuara', por 'konkrete'. Ne do t'i regjistrojmë ato si 'krime lufte të vërtetuara për të cilat ka prova'. Ky është qëllimi ynë”, theksoi ai.

Duke theksuar se sot në Gaza po ndodh gjenocid, Altun nënvizoi se krimi i gjenocidit nuk është vetëm një akt vrasjeje masive, por një sulm i gjithanshëm ndaj ekzistencës materiale dhe shpirtërore të një kombi.

“Izraeli nuk po masakron vetëm njerëzit që jetojnë në Gaza, por po kryen edhe gjenocid kulturor për të shkatërruar shpirtërisht këtë rajon. Që nga fillimi i sulmit në Gaza, 194 xhami dhe 100 shkolla janë shkatërruar plotësisht, dhe 266 xhami, 3 kisha dhe 295 shkolla janë dëmtuar rëndë. Izraeli po përpiqet të eliminojë plotësisht ekzistencën e një populli me kulturë, traditë, zakone dhe të gjitha përvojat. Sulmet e fundit në rajonin e Rafahut, ku Izraeli dëboi njerëz me pretekstin se ishte një 'zonë e sigurt', janë një shembull i qartë i politikës gjenocidale", tha Altun.

Izraeli po e injoron plotësisht ligjin humanitar në Gaza

Duke vënë në dukje se e drejta humanitare rregullon mënyrën se si shtetet do të përdorin forcën në rast të një konflikti të armatosur, Altun tha se kur bëhet fjalë për Izraelin, mund të flitet vetëm për paligjshmëri, mizori dhe padrejtësi, dhe jo për ligjin, duke shtuar se ligji humanitar po bëhet plotësisht i injoruar në Gaza nga Izraeli.

“Synimi i vazhdueshëm dhe sistematik i Izraelit ndaj civilëve dhe infrastrukturës civile është një shkelje e qartë e ligjit humanitar. Përdorimi intensiv i armëve si bombat fosforike, të cilat janë të ndaluara me marrëveshje të ndryshme, veçanërisht kundër popullatës civile në Gaza, është dëshmi e qartë se Izraeli ka kryer një krim lufte”, tha Altun.

Dëshmitë e librit të përgatitur nga AA-ja në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë

Altun foli edhe për librin “Dëshmi” të Anadolu Agency (AA), i cili përbëhet nga materiale vizuale që mund të konsiderohet si provë themelore e krimeve izraelite.

“Ne jemi krenarë sepse sot shohim që provat nga ky libër kanë mbërritur në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë”, shtoi Altun.

Ai vuri në dukje se nuk duhet të jesh indiferent ndaj fushatave dezinformuese si gjenocidi dhe tentativat barbare që Izraeli po përpiqet të normalizojë dhe shtoi se indiferenca çon në gënjeshtra dhe lajme të fabrikuara që zëvendësojnë të vërtetën.

“Nëse bëhemi indiferentë, do të normalizojmë krimet izraelite dhe do t'i parandalojmë që të ndëshkohen. Si Drejtori e Komunikimeve e Republikës së Türkiyes, që në ditën e parë kemi luftuar kundër dezinformimit, indiferencës dhe harresës”, paralajmëroi Altun.

Media proizraelite përdorin një taktikë të rrezikshme të raportimit të njëanshëm

Duke thënë se Qendra për Luftimin e Dezinformimit që vepron në varësi të Drejtorisë së Komunikimeve ka zbuluar deri më tani pothuajse 200 lajme të rreme nga Izraeli, Altun vuri në dukje se sot, për fat të keq, një pjesë e konsiderueshme e medias perëndimore po bën përpjekje intensive për të mësuar masakrat e padukshme të kryera nga Izraeli

“Në shumë media perëndimore, konfliktet raportohen nga këndvështrimi i Izraelit dhe ata përpiqen të fshehin tragjedinë dhe gjenocidin në Gaza”, tha Altun.

Duke vënë në dukje se mediat që mbështesin Izraelin përdorin gjithashtu taktika të rrezikshme si "raportimi i njëanshëm", Altun theksoi se të gjithë hasin në intervista të mediave perëndimore me izraelitët gjatë ditareve dhe se personat e intervistuar i paraqiten audiencës si "viktima".

“Aktivitetet e pamenduara gjenocidale të Izraelit dhe bashkëpunimi i shumicës së mediave perëndimore në atë kontekst i bëjnë më të rëndësishme dhe strategjike aktivitetet në luftën për të vërtetën e institucioneve tona të lajmeve, veçanërisht të Agjencisë Anadolu”, përfundoi Altun.