Teksa kanë filluar të publikohen rezultatet paraprake nga zgjedhjet për Parlamentin Evropian (PE), vërehet qartë një zhvendosje djathtas, me partinë e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë, aktualisht në vendin e dytë midis 705 ligjvënësve të zgjedhur nga votuesit në 27 vendet e BE-së.

Shumica e vendeve evropiane, përfshirë Gjermaninë, Holandën, Austrinë, Greqinë dhe administratën greke qipriote, kanë publikuar rezultatet e tyre paraprake. Sipas këtyre rezultateve të marra në faqen e internetit të PE-së, Partia Popullore Evropiane, që përfaqëson "Kristian Demokratët" e Gjermanisë, fitoi 184 vende.

Deri më tani, Partia e Gjelbër/Aleanca e Lirë Evropiane ka siguruar 52 vende, Socialistët dhe Demokratët 139, Partia e Rinovimit Evropian 80 dhe e Majta 36. Përveç kësaj, 53 deputetë nuk ishin të lidhur me asnjë grup të Parlamentit Evropian.

Në zgjedhjet e PE-së në Gjermani, koalicioni Unioni Kristian Demokrat siguroi vendin e parë me 30 deputetë, ndërsa partia Alternativa për Gjermaninë doli e dyta me 15 mandate. Partia Social Demokratike, anëtarja kryesore e koalicionit qeverisës, ra në vendin e tretë, duke fituar 14 vende. Partneri tjetër i koalicionit, Partia e Gjelbër, siguroi 16 vende.

Në Holandë, Partia e Rinovimit Evropian dhe partia e ekstremit të djathtë "Identiteti" dhe "Demokracia" siguruan nga shtatë vende, ndërsa Partia Popullore Evropiane fitoi pesë vende. Koalicioni i të Gjelbërve, Socialistëve dhe Demokratëve fitoi nëntë mandate.

Në Austri, Partia Austriake e Lirisë së ekstremit të djathtë zuri vendin e parë me gjashtë vende. Partia Popullore Evropiane dhe koalicioni Social-Demokrat pasuan nga afër me pesë vende. Partia e Gjelbër dhe Partia e Rindërtimit fituan të dyja nga dy vende.

Në Greqi, Partia Popullore Evropiane fitoi shtatë mandate dhe e majta fitoi katër. Koalicioni "Socialistët dhe Demokratët" fitoi tri vende, ndërsa konservatorët dhe reformistët evropianë fituan nga dy. Gjithashtu, edhe të pavarurit morën dy vende.

Në Francë, koalicioni i ekstremit të djathtë "Identiteti dhe Demokracia" fitoi 30 vende, e ndjekur nga Partia e Rinovimit Evropian me 13 vende dhe koalicioni "Socialistët dhe Demokratët" me 13 vende. Partia e Majtë fitoi nëntë vende, Partia Popullore Evropiane gjashtë vende dhe Partia e Gjelbër pesë.

Të dielën vonë, presidenti francez Emmanuel Macron shpërndau parlamentin dhe njoftoi zgjedhjet e para të parakohshme që nga viti 1997, me dy raunde të parapara për më 30 qershor dhe 7 korrik.

Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, ka marrë rreth 28 për qind të votave, duke konsoliduar pozicionin e saj.

Duke shqyrtuar shpërndarjen e partive në zgjedhjet e PE-së në Francë, partia e ekstremit të djathtë "Fronti Kombëtar" (RN) doli si kryesues me 31.5 për qind të votave në kontrast të plotë me partinë e presidentit Macron. Partia Ennahdha, e udhëhequr nga Macron, doli e dyta me 14.5 për qind të votave, e ndjekur nga Partia Socialiste në vendin e tretë me 14 për qind. Partia e majtë radikale La France Insoumise zuri vendin e katërt me 10,1 për qind ndërsa partia "Republikanët" siguroi vendin e pestë me 7,2 për qind.

Çdo vend zgjedh anëtarët e tij në proporcion me popullsinë e tij, ndërsa pesë vendet që kanë numrin më të madh të deputetëve janë Parlamentin Evropian janë: Gjermania (96), Franca (81), Italia (76), Spanja (61) dhe Polonia (53).

Rezultatet zyrtare do të shpallen më vonë gjatë ditës, ndërsa mbledhja e pare e Asamblesë së Përgjithshme është planifikuar të mbahet më 16 korrik.