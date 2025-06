Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, ka nënshkruar në Bruksel marrëveshje të sigurisë me Bashkimin Evropian (BE), Estoninë dhe Lituaninë.

Zelenskyy nënshkroi marrëveshje sigurie me presidentin e Këshillit të BE-së Charles Michel dhe presidenten e Komisionit Evropian (KE) Ursula von der Leyen ku ndodhet për të marrë pjesë në Samitin e BE-së.

Më pas, Zelenskyy nënshkroi marrëveshje dypalëshe sigurie me presidentin lituanez, Gitanas Nauseda dhe kryeministren e Estonisë, Kaja Kallas.

Në përmbajtjen e marrëveshjes që Ukraina nënshkroi me BE-në, krahas garancive të tilla si furnizim me pajisje moderne ushtarake, trajnimin e personelit, pastrimin e minave dhe mbështetjen e Ukrainës në çështjen e sigurisë bërthamore dhe kibernetike, përfshihen edhe elementë si mbështetje për anëtarësimin e vendit në BE, ndihmë financiare, mbrojtja e refugjatëve ukrainas, gjykimin e atyre që janë përgjegjës për krime lufte, vazhdimin e sanksioneve ndaj Rusisë dhe angazhim për të përdorur asetet e ngrira ruse, kryesisht për rindërtimin e Ukrainës dhe mbështetjen e ekonomisë së saj.

Kjo marrëveshje, e cila formon kuadrin për mbështetje afatgjatë politike, ushtarake dhe financiare për Ukrainën, planifikohet të mbetet në fuqi derisa vendi të hyjë nën ombrellën e sigurisë së NATO-s.

Ukraina edhe më parë ka nënshkruar marrëveshje të ngjashme me ShBA-në, Britaninë, Gjermaninë, Francën, Danimarkën, Kanadanë, Italinë, Holandën, Finlandën, Letoninë, Spanjën, Belgjikën, Portugalinë, Suedinë, Norvegjinë, Islandën dhe Japoninë.